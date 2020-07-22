FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 24

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Sergey Lazarenko:

Да какой же это флет? Это дикий тренд, вот посмотрите... И не старых пунктов, а пунктов 330,0 пунктов, 4 знак после запятой это целый пункт, а пятый, это десятая часть. При Восходящем тренде каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей...


купить по 1,24 - это вы молодец)))

 
lactone:

купить по 1,24 - это вы молодец)))

Согласен, дальше можно долить через ~30пп, ну и рассматривать частичный выход в районе 1.25. С таким входом потенциальный профит ~100пп, что вполне нормально.

 

154 п. на базе...

снос стопов - 1 сделка

тест дневного хая - 2 сделка

           

 
Victor Ziborov:

Сергей, критерий тренда вверх такой: каждая последующая впадина выше предыдущей. Далее, соединяют растущие впадины прямой линией и получают линию тренда:


А нисходящий тренд наоборот: каждая последующая вершина ниже предыдущей, поэтому соединяют вершины прямой и получают линию нисходящего тренда.

Между тем, посмотрите на рисунок: последняя впадина оказалась ниже предыдущей. Поэтому, возможно, тренд вверх кончился.

Вы не взяли в учет Глобальную(большую) Тенденцию, вот посмотрите...


 
Sergey Lazarenko:

Вы не взяли в учет Глобальную(большую) Тенденцию, вот посмотрите...

Сергей я посмотрел Ваш ролик. На мой комментарий Вы отозвались целым роликом! Всё сказанное Вами мне показалось очень убедительным. Спасибо. Я стараюсь выслушивать все мнения. Желаю Вам иметь успех с такой торговой системой. Моя ТС всё время претерпевает коррекцию. Я ещё посмотрю, поэкспериментирую, возможно, я возьму что-то и у Вас. В любом случае, спасибо за Ваш труд !

 
Сегодня 8 марта в 14:45 по Киеву будет решение о процентной ставке по EUR. Возможны изменения в тенденциях. А завтра пятница — NonFarm. 
 
Aleksandr Yakovlev:
Ползем вверх.

Вот и достигли результата.

 

@Aleksandr Yakovlev

Да, пошел Швейцарец вверх, и уже даже отработал слом Коррекционного отката, и продолжил ход вверх!

Швейцарец

 
Renat Akhtyamov:

подозреваю, что от светло-зеленой можно попробовать продать

НО пока нет подтверждения окончания тренда и начала движения вниз, продавцов больше:

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

Ренат, большое Вам спасибо за очень хорошую ссылку. Теперь по ней я смогу "сверять часы". То есть сверять свой прогноз с мнением этого большинства.

 

по стопам...

               

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