FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 24
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Да какой же это флет? Это дикий тренд, вот посмотрите... И не старых пунктов, а пунктов 330,0 пунктов, 4 знак после запятой это целый пункт, а пятый, это десятая часть. При Восходящем тренде каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей...
купить по 1,24 - это вы молодец)))
купить по 1,24 - это вы молодец)))
Согласен, дальше можно долить через ~30пп, ну и рассматривать частичный выход в районе 1.25. С таким входом потенциальный профит ~100пп, что вполне нормально.
154 п. на базе...
снос стопов - 1 сделка
тест дневного хая - 2 сделка
Сергей, критерий тренда вверх такой: каждая последующая впадина выше предыдущей. Далее, соединяют растущие впадины прямой линией и получают линию тренда:
А нисходящий тренд наоборот: каждая последующая вершина ниже предыдущей, поэтому соединяют вершины прямой и получают линию нисходящего тренда.
Между тем, посмотрите на рисунок: последняя впадина оказалась ниже предыдущей. Поэтому, возможно, тренд вверх кончился.
Вы не взяли в учет Глобальную(большую) Тенденцию, вот посмотрите...
Вы не взяли в учет Глобальную(большую) Тенденцию, вот посмотрите...
Сергей я посмотрел Ваш ролик. На мой комментарий Вы отозвались целым роликом! Всё сказанное Вами мне показалось очень убедительным. Спасибо. Я стараюсь выслушивать все мнения. Желаю Вам иметь успех с такой торговой системой. Моя ТС всё время претерпевает коррекцию. Я ещё посмотрю, поэкспериментирую, возможно, я возьму что-то и у Вас. В любом случае, спасибо за Ваш труд !
Ползем вверх.
Вот и достигли результата.
@Aleksandr Yakovlev
Да, пошел Швейцарец вверх, и уже даже отработал слом Коррекционного отката, и продолжил ход вверх!
подозреваю, что от светло-зеленой можно попробовать продать
НО пока нет подтверждения окончания тренда и начала движения вниз, продавцов больше:
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
Ренат, большое Вам спасибо за очень хорошую ссылку. Теперь по ней я смогу "сверять часы". То есть сверять свой прогноз с мнением этого большинства.
по стопам...