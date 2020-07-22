FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 165

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Lesorub:

Пора смываться...


Я уже. Только по фунту пока не знаю, что сделать. Ведь должен вроде 1.29 осилить?

 
Lesorub:

Пора смываться...


Высший пилотаж, респект...есть чему поучиться...
 
Forex, foerex. А почему никто про торговлю акциями не глоголет? Никто не торгует?
 
Vladimir Karputov:
Forex, foerex. А почему никто про торговлю акциями не глоголет? Никто не торгует?
Там как-то все сложно и нет такого риска и дохода...потому наверно и бьются лучшие умы форума в поисках грааля...а кое-кто уже научился и без риска хорошо доить форекс...))
 
Vladimir Karputov:
Forex, foerex. А почему никто про торговлю акциями не глоголет? Никто не торгует?

Подскажите, попробуем.)

 
sterva:

Я уже. Только по фунту пока не знаю, что сделать. Ведь должен вроде 1.29 осилить?

Индексу еще пилить и пилить в низ...


Спот:


 
Lesorub:

Пора смываться...

Евре в рост, Ауди, Киви в рост...

Лунь готовят к покупкам.

На Ене затарился по самые гланды    


Евру прикупила. Есть сейчас и 1.155 с некоторой вероятностью. А вот как долго держать?  т.р.-1.18?

 
sterva:

Евру прикупила. Есть сейчас и 1.155 с некоторой вероятностью. А вот как долго держать?  т.р.-1.18?

Нет там пока заходной вверх, рано запрыгивать (как по мне...)

 
Vladimir Karputov:
Forex, foerex. А почему никто про торговлю акциями не глоголет? Никто не торгует?

Так вы подскажите. Может начнем.)

 
Lesorub:


От греха фунт закрою. За еврой уйдет.

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