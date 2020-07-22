FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 165
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Пора смываться...
Я уже. Только по фунту пока не знаю, что сделать. Ведь должен вроде 1.29 осилить?
Пора смываться...
Forex, foerex. А почему никто про торговлю акциями не глоголет? Никто не торгует?
Forex, foerex. А почему никто про торговлю акциями не глоголет? Никто не торгует?
Подскажите, попробуем.)
Я уже. Только по фунту пока не знаю, что сделать. Ведь должен вроде 1.29 осилить?
Индексу еще пилить и пилить в низ...
Спот:
Пора смываться...
Евре в рост, Ауди, Киви в рост...
Лунь готовят к покупкам.
На Ене затарился по самые гланды
Евру прикупила. Есть сейчас и 1.155 с некоторой вероятностью. А вот как долго держать? т.р.-1.18?
Евру прикупила. Есть сейчас и 1.155 с некоторой вероятностью. А вот как долго держать? т.р.-1.18?
Нет там пока заходной вверх, рано запрыгивать (как по мне...)
Forex, foerex. А почему никто про торговлю акциями не глоголет? Никто не торгует?
Так вы подскажите. Может начнем.)
От греха фунт закрою. За еврой уйдет.