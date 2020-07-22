FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 103
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Какой то флет по всем парам....
Вообще черте че не торговля - все сетки пособирал и сверху и с низу и стоит себе довольный...толи по нулям толи убыток - не знаю теперь как быть...хотел уже прибыль выводить...а тут такой конфуз-француз... пол депо в минусах сидит...((
лок получился?
Лок-блок получился нежданно-негаданно, все ждал разворота, а доллар все крепчал, так то и дальше наверно будет крепчать... Китаю спасибо - запустили свою ракету в поднебесную...10 секунд - полет нормальный...взлетел круче битка наверно...вот так вот всем и покажут, кто в доме хозяин...)) смотрю заапас хода то у них еще приличный до 6,98 - еще столько же может пролететь... значит примерно пол месяца - месяц ждать разворота - так что ли...
Лок-блок получился нежданно-негаданно, все ждал разворота, а доллар все крепчал, так то и дальше наверно будет крепчать... Китаю спасибо - запустили свою ракету в поднебесную...10 секунд - полет нормальный...взлетел круче битка наверно...вот так вот всем и покажут, кто в доме хозяин...)) смотрю заапас хода то у них еще приличный до 6,98 - еще столько же может пролететь... значит примерно пол месяца - месяц ждать разворота - так что ли...
на Н4 нормально смотрится, может еще все и обойдется...не так сильно затарился...))
Полагаю, на битке всё не так сложно (по крайне мере кажется мне) как кажется. ИМХО! Пока мы находимся под сопротивлениями 6400-6500 (уже ниже есть нисходящая) о росте думать не стоит. Я полагаю, что мы пойдём на тест 4800 (сейчас находимся на тесте прошлого годового минимума) откуда курс биткоина начнёт свой среднесрочный рост.
ГБр или кабель несчастный тоже залетел...)) но не так сильно, остальные все по ходу без лока...
Лок-блок получился нежданно-негаданно, все ждал разворота, а доллар все крепчал, так то и дальше наверно будет крепчать... Китаю спасибо - запустили свою ракету в поднебесную...10 секунд - полет нормальный...взлетел круче битка наверно...вот так вот всем и покажут, кто в доме хозяин...)) смотрю заапас хода то у них еще приличный до 6,98 - еще столько же может пролететь... значит примерно пол месяца - месяц ждать разворота - так что ли...
при внимательном изучении получается что все пары ходят одинаково
если евре дали пинка, то и остальное в полет
Еще вчера понимал цель по евре, но промолчал
Знал, т.к.:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Renat Akhtyamov, 2018.06.27 21:42
даже спрашивать не буду
итак понятно что покупаешь...
повторяю процедуры времен брексита, новая версия проги
ауди будет вторым
пока только евриккстати, проверял на канадце
// --- насчет лока
Сергей про ликвидность внимательно читаем. Выводом станет то, что цена ходит именно так, чтобы у тебя получился лок
Причем лок может получиться между разными парами (одна в плюсе, другая в минусе)
Поэтому не советую торговать больше одной, если не известен брод
при внимательном изучении получается что все пары ходят одинаково
если евре дали пинка, то и остальное в полет
Еще вчера понимал цель по евре, но промолчал
Знал, т.к.:
// --- насчет лока
Сергей про ликвидность внимательно читаем. Выводом станет то, что цена ходит именно так, чтобы у тебя получился лок
Причем лок может получиться между разными парами (одна в плюсе, другая в минусе)
Поэтому не советую торговать больше одной, если не известен брод
Да, спасибо, я теперь тоже начинаю думать, что спецом заманивают в лок, потому как вроде сопоставимые пары не кросы и должны бы ходить одинаково, но очень часто ходят в разнобой...запутывают следы видимо...))
нет не в разнобой
остаток движения сидит в кроссе, но кросс его возвращает со временем
но тут есть 2 варианта....
)
отсюда арбитраж, исключающий оба
на текущий момент:
евро купить, и чифа купить, а даждавшись цены кросса от 25 мая - закрыть оба ордера, естественно в плюсе