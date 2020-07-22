FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 193

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Sergey Lazarenko:

вот все пары против американского доллара перед заседанием и пошли во флет.

Похоже на то)))

 

Всем на заметку.


 
Sergey Lazarenko:

вот все пары против американского доллара перед заседанием и пошли во флет.

Да нееее.

Такое бывает перед предстоящими скАчками.

Север называл этот промежуток времени - "наторговка".

Если вдумаешься в это слово, то хочется сразу закрыть все сделки ;)

 

Кто тут следит за корреляциями

мне кажется (оценил визуально, цифры не смотрел) ,что  на часах фунт с золотом дошли в кореляции почти до -1 ?

что бы это значило..

 
Maxim Kuznetsov:

Кто тут следит за корреляциями

мне кажется (оценил визуально, цифры не смотрел) ,что  на часах фунт с золотом дошли в кореляции почти до -1 ?

что бы это значило..

А на какой глубине корреляцию смотрите? Одного фунта на часах с 12:00 терминала разрывает в два направления странным образом, самое интересное, что аналогичной ситуации в моих индюкаторах еще не было вообще(на ренко встречалось), что делать не понятно.

 
Денис:

Прогноз по EUR/USD на 29.11.2018

Здравствуйте уважаемые трейдеры.Валютная пара EUR/USD сейчас торгуется выше уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать покупки с первой целью 1.1414. Рост ожидаю с текущих позиций, либо после снижения в область 1.1320. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже уровня 1.1292. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.1230. 

Совсем никакой? Где бычий сценарий - понижающий тренд на экране. Продавать от уровня 1.129? Там покупать уже сейчас надо от 1.126, а через неделю - от 1.129. Что будет с паровым отоплением... 

 
Unicornis:

А на какой глубине корреляцию смотрите? Одного фунта на часах с 12:00 терминала разрывает в два направления странным образом, самое интересное, что аналогичной ситуации в моих индюкаторах еще не было вообще(на ренко встречалось), что делать не понятно.

ни на какой :-) странно ? Не использую корреляции и мне чтобы на них посмотреть надо потратить месяц-два-три чтобы понять что там надо увидеть ..

чисто визуально, они на часах начали повторять друг друга почти в зеркальной точности. За фунтом с золотом я такого раньше не замечал.

(там вообще всё похоже то-ли на ловкую манипуляцию, то ли на спасение утопающих центральными банками, может скрытая интервенция - час все летят в одну сторону, через сутки ровно, до пунктов в другую)

 
Maxim Kuznetsov:

ни на какой :-) странно ? Не использую корреляции и мне чтобы на них посмотреть надо потратить месяц-два-три чтобы понять что там надо увидеть ..

чисто визуально, они на часах начали повторять друг друга почти в зеркальной точности. За фунтом с золотом я такого раньше не замечал.

(там вообще всё похоже то-ли на ловкую манипуляцию, то ли на спасение утопающих центральными банками, может скрытая интервенция - час все летят в одну сторону, через сутки ровно, до пунктов в другую)

Тоже не смотрю, повесил на график, посмотрел, ничего не понял и убрал - подумал что вы издеваетесь))). Но автокорреляция иногда выглядит заманчиво(имхо). Думал что подкините идею.

 

Форекс прогноз по EUR/USD на 30.11.2018

Здравствуйте уважаемые трейдеры. По валютной паре EUR/USD сейчас рассматриваю покупки. Для подтверждения лучше дождаться пробоя уровня 1.1414. Целью для роста выступает уровень 1.1475. Отменен бычий сценарий будет в случае, если пара закрепится ниже уровня 1.1353. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с первой целью 1.1292.

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