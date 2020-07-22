FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 81
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Да уж заманил киви, а доллар похоже сдает позиции...пока к сопротивлению подошел... по теории должна быть коррекция, а то широко шагает - штаны порвет...)))
Что то типа такого
Что то типа такого
Да Да, это точно)))
Час Х на подходе...жалко тел не разборчиво...я бы позвонил - где смерть моя злючая кипучая...вон уже упала ева да как резко в низ пошла...ура то что надо...
Час Х на подходе...жалко тел не разборчиво...я бы позвонил - где смерть моя злючая кипучая...вон уже упала ева да как резко в низ пошла...ура то что надо...
Час Х на подходе...жалко тел не разборчиво...я бы позвонил - где смерть моя злючая кипучая...вон уже упала ева да как резко в низ пошла...ура то что надо...
Может и упадем до 1700 ,для того чтобы выбить стопы, а так на север смотрит.
Вот тебе и ккиви...все вернул...теперь после такого полета падения...должен быть хороший покос отскок...))
Ауди тоже приплыл...ждем отскок - налемитил немного...
Ауди тоже приплыл...ждем отскок - налемитил немного...
Что-то сильно упал - уже все поддержки пробил... и еще хочет ниже и ниже...у меня уже запас кончился...а вот вроде потянул в обратку...))
Что-то сильно упал - уже все поддержки пробил... и еще хочет ниже и ниже...у меня уже запас кончился...а вот вроде потянул в обратку...))
В смысле, там падение всего 70 пунктов, как может кончится запас на таком мизерном движении?