FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 81

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Сергей Криушин:

Да уж заманил киви, а доллар похоже сдает позиции...пока к сопротивлению подошел... по теории должна быть коррекция, а то широко шагает - штаны порвет...)))


Что то типа такого


 
Aleksandr Yakovlev:

Что то типа такого


 
Renat Akhtyamov:


Да Да, это точно)))

 
Renat Akhtyamov:


Час Х на подходе...жалко тел не разборчиво...я бы позвонил - где смерть моя злючая кипучая...вон уже упала ева да как резко в низ пошла...ура то что надо...

 
Сергей Криушин:

Час Х на подходе...жалко тел не разборчиво...я бы позвонил - где смерть моя злючая кипучая...вон уже упала ева да как резко в низ пошла...ура то что надо...

подсечку сделал?
 
Сергей Криушин:

Час Х на подходе...жалко тел не разборчиво...я бы позвонил - где смерть моя злючая кипучая...вон уже упала ева да как резко в низ пошла...ура то что надо...

Может и упадем до 1700 ,для того чтобы выбить стопы, а так на север смотрит.


 

Вот тебе и ккиви...все вернул...теперь после такого полета падения...должен быть хороший покос отскок...))

киви полет

 

Ауди тоже приплыл...ждем отскок - налемитил немного...

Аудиди

 
Сергей Криушин:

Ауди тоже приплыл...ждем отскок - налемитил немного...


Что-то сильно упал - уже все поддержки пробил... и еще хочет ниже и ниже...у меня уже запас кончился...а вот вроде потянул в обратку...))

 
Сергей Криушин:

Что-то сильно упал - уже все поддержки пробил... и еще хочет ниже и ниже...у меня уже запас кончился...а вот вроде потянул в обратку...))

В смысле, там падение всего 70 пунктов, как может кончится запас на таком мизерном движении?

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