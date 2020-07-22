FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 117

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Aleksandr Yakovlev:
 
Renat Akhtyamov:

Ладно, ладно, будущее покажет)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Ладно, ладно, будущее покажет)))

сейчас не понятно

наторговка

 
Renat Akhtyamov:

сейчас не понятно

наторговка

а как же
 
sterva:

1685 будем наверно, но цель 1850.

 
sterva:
можно ссылку, где это?
 

Еще есть возможность прикоснуться к Еньке, на недельке... 


 

Окучивающим Фунта, посвящается...


 

Еще чуть - чуть, и бакинский захочет новую волну ...


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