FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 117
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, ладно, будущее покажет)))
Ладно, ладно, будущее покажет)))
сейчас не понятно
наторговка
сейчас не понятно
наторговка
1685 будем наверно, но цель 1850.
Еще есть возможность прикоснуться к Еньке, на недельке...
Окучивающим Фунта, посвящается...
Еще чуть - чуть, и бакинский захочет новую волну ...