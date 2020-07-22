FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 222
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Фунт, лимитник на 1.2550.
В смысле, на покупку?
Фунт, лимитник на 1.2550.
лимитник конечно можно и переставить
в любом случае, в понедельник до "за час до открытия Лондона" думать нечего - надо спать :-)
В смысле, на покупку?
Да, другой же не поставить. Вдруг утру будет 1.2550->1.2580. Так то да, байньки.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.17
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как и предполагалось в пятницу, валютная пара EUR/USD возобновила снижение. На мой взгляд сейчас следует рассматривать продажи. Снижение ожидаю с текущих позиций либо после роста в область 1.1340. Целью для продаж служат 1.1270 и 1.1230. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1353. Если это произойдет, буду рассматривать более глубокий коррекционный рост к 1.1393 и 1.1414.
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как и предполагалось в пятницу, валютная пара EUR/USD возобновила снижение. На мой взгляд сейчас следует рассматривать продажи. Снижение ожидаю с текущих позиций либо после роста в область 1.1340. Целью для продаж служат 1.1270 и 1.1230. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1353. Если это произойдет, буду рассматривать более глубокий коррекционный рост к 1.1393 и 1.1414.
Лажа...
Причем, голимая!
Мой ТР с Н1 1.1388
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как и предполагалось в пятницу, валютная пара EUR/USD возобновила снижение. На мой взгляд сейчас следует рассматривать продажи. Снижение ожидаю с текущих позиций либо после роста в область 1.1340. Целью для продаж служат 1.1270 и 1.1230. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1353. Если это произойдет, буду рассматривать более глубокий коррекционный рост к 1.1393 и 1.1414.
А вообще, по Евре, 1.1985 на горизонте.
Не упустите свой шанс, перед Свинячьим годом.
Будем тогда и сыто и пьяно!
Основание: свечи от 14-15.06.2018 г.
Всем хорошего дня!
@Lesorub как думаете, стоит ли сегодня ждать от рынка полезного внутридневного движения?
Всем хорошего дня!
@Lesorub как думаете, стоит ли сегодня ждать от рынка полезного внутридневного движения?
Вопрос ни о чем...