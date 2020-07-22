FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 222

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Фунт, лимитник на 1.2550.
 
Unicornis:
Фунт, лимитник на 1.2550.

В смысле, на покупку?

 
Unicornis:
Фунт, лимитник на 1.2550.

лимитник конечно можно и переставить

в любом случае, в понедельник до "за час до открытия Лондона" думать нечего - надо спать :-)

 
Aleksandr Yakovlev:

В смысле, на покупку?

Да, другой же не поставить. Вдруг утру будет 1.2550->1.2580. Так то да, байньки.

 

Прогноз EUR/USD на 17.12.2018

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, H1, 2018.12.17

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

EURUSD, H1, 2018.12.17, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real


Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как и предполагалось в пятницу, валютная пара EUR/USD возобновила снижение. На мой взгляд сейчас следует рассматривать продажи. Снижение ожидаю с текущих позиций либо после роста в область 1.1340. Целью для продаж служат 1.1270 и 1.1230. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1353. Если это произойдет, буду рассматривать более глубокий коррекционный рост к 1.1393 и 1.1414.

 
Денис:

Прогноз EUR/USD на 17.12.2018


Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как и предполагалось в пятницу, валютная пара EUR/USD возобновила снижение. На мой взгляд сейчас следует рассматривать продажи. Снижение ожидаю с текущих позиций либо после роста в область 1.1340. Целью для продаж служат 1.1270 и 1.1230. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1353. Если это произойдет, буду рассматривать более глубокий коррекционный рост к 1.1393 и 1.1414.

Лажа...

Причем, голимая!

Мой ТР с Н1 1.1388

     

 
Денис:

Прогноз EUR/USD на 17.12.2018


Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как и предполагалось в пятницу, валютная пара EUR/USD возобновила снижение. На мой взгляд сейчас следует рассматривать продажи. Снижение ожидаю с текущих позиций либо после роста в область 1.1340. Целью для продаж служат 1.1270 и 1.1230. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1353. Если это произойдет, буду рассматривать более глубокий коррекционный рост к 1.1393 и 1.1414.

Прогноз в обе стороны...
 

А вообще, по Евре, 1.1985 на горизонте.

Не упустите свой шанс, перед Свинячьим годом.

Будем тогда и сыто и пьяно!

Основание: свечи от 14-15.06.2018 г.

 

Всем хорошего дня!

@Lesorub как думаете, стоит ли сегодня ждать от рынка полезного внутридневного движения?

 
Anzhela Sityaeva:

Всем хорошего дня!

@Lesorub как думаете, стоит ли сегодня ждать от рынка полезного внутридневного движения?

Вопрос ни о чем...

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