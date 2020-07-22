FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 52

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Alexander Ivanov:
Привет, вероятность большая.
Тем более бриты сейчас лихуют во внешней политике своими выкрутасами. Могут и на столб наехать.... 

может они так авторитет накручивают, дуру гнать тоже уметь надо...глядишь пожалеют и фунтик подрастет...и брегзит простят...)))

 
Сергей Криушин:

может они так авторитет накручивают, дуру гнать тоже уметь надо...глядишь пожалеют и фунтик подрастет...и брегзит простят...)))

Могет быть..
 

Привет,

EURUSD , прогноз нейросети на ближайшие дни. 

на лоу можно ставить лимитники на покупку.


 

пара USDRUB на ближайшие дни. На лоу можно вставить лимитник на покупку.


 

как сделать, чтобы в личных сообщениях было видно, что я написал?

и как отправить письмо абоненту?

раньше была кнопка отправить, щас чет не вижу...

как удалить не нужные контакты?

 
Фунт показывает интересный график для покупки. А во с рублем - вообще непонятно куда он там пойдет. Мое мнение, что его лучше сейчас вообще не трогать.
 
Lesorub:

как сделать, чтобы в личных сообщениях было видно, что я написал?

и как отправить письмо абоненту?

раньше была кнопка отправить, щас чет не вижу...

как удалить не нужные контакты?

сам долго искал

вот:


 
Renat Akhtyamov:

сам долго искал

вот:


у меня вообще сообщений не видно

но отправляется

как сделать, чтобы были видны сообщения?

ты мои видишь?

 
Renat Akhtyamov:


пиликнуло в личке, но сообщения не видно...

 
Lesorub:

пиликнуло в личке, но сообщения не видно...

разрешение экрана попробуй уменьшить или с контролом колесико на мышке покрути

больше не знаю что может быть, у меня норм

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