FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 42
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Прогноз по основным инструментам
Попробую фунта:
прилетела птица "Обломинго"...
Индекс бакса:
а деревянный к 82??? Или разводняк ?
полёт деревянного предсказуем был. но конечно 82 то это врятли но вот закрепится выше 62 вполне..
https://clip2net.com/s/3Tj30ht
зачем играть против казино =)
Ща фунтяра грохнется...
Где ловить?
Где ловить?
Если не растянут до 1.4243, то 1.4061 и 1.3964...
Евроену тоже смотреть в продажи в 6WW.
Ауди:
Закрыто 90 п.
Если не растянут до 1.4243, то 1.4061 и 1.3964...
Евроену тоже смотреть в продажи в 6WW.
Ауди:
Ауди есть. Еще думаю про франк. Он раньше евры в любом случае пойдет.