FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 42

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Прогноз по основным инструментам 


 

Попробую фунта:

прилетела птица "Обломинго"...


 

Индекс бакса:

а деревянный к 82??? Или разводняк ?


 

полёт деревянного  предсказуем был. но конечно 82 то это врятли но вот закрепится выше 62 вполне..

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зачем играть против казино =)

27d92-clip-40kb.png
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Ща фунтяра грохнется...         
 
Lesorub:
Ща фунтяра грохнется...         

Где ловить?

 
sterva:

Где ловить?

Если не растянут до 1.4243, то 1.4061 и 1.3964...


Евроену тоже смотреть в продажи в 6WW.

Ауди:


Закрыто 90 п.       


 
кLesorub:

Если не растянут до 1.4243, то 1.4061 и 1.3964...


Евроену тоже смотреть в продажи в 6WW.

Ауди:


Ауди есть. Еще думаю про франк. Он раньше евры в любом случае пойдет. 

 
ктонибудь может выложить ссылку на файлик мета эдитора http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/autoupdate#help_update не могу скачать не получается сам хэлп файл весит 3328 кб мой же в хелпе весит 2,5 мб для четверки
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