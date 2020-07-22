FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 250

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Бибики для езды в булошную:


 

Бешеная табуретка:


 
Vitaly Muzichenko:

Ну и коммент с ютуба)

хмыыыы...

оч интересно

Но все таки спасибо, Виталий!!!

С Новым Годом!

;)

 
Unicornis:

Бибики для езды в булошную:

Ваше имя, сэр?

С НГ!!!

Вот, воодушевленный человек


 

Вот еще одна песенка Российску\ая...


 

Короч ZX- либо подкидываваешь бабаосы, ли бо пока ! )))))


 

Вижу тренд на недельных свечах на EURUSD, на GBPUSD вверх, соответственно, на USDCHF и на USDJPY вниз. Сегодня в 9:00 выставил лимитный ордер buy на GBPUSD. И он сработал:

Надеюсь, на успех.

 

Я стою так.


 
 

Как должно выглядеть празднование НГ:


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