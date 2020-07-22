FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 250
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Бибики для езды в булошную:
Бешеная табуретка:
Ну и коммент с ютуба)
хмыыыы...
оч интересно
Но все таки спасибо, Виталий!!!
С Новым Годом!
;)
Бибики для езды в булошную:
Ваше имя, сэр?
С НГ!!!
Вот, воодушевленный человек
Вот еще одна песенка Российску\ая...
Короч ZX- либо подкидываваешь бабаосы, ли бо пока ! )))))
Вижу тренд на недельных свечах на EURUSD, на GBPUSD вверх, соответственно, на USDCHF и на USDJPY вниз. Сегодня в 9:00 выставил лимитный ордер buy на GBPUSD. И он сработал:
Надеюсь, на успех.
Я стою так.
Как должно выглядеть празднование НГ: