FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 111
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даты есть, поведение процентной ставки есть, прогноз есть
посмотри что происходит при повышении, понижении или при неизменении ставки
что происходит до ставки, что после, что во время выхода новости
ничего сложного ;)
ну и....
ждем прогноз
Да будут наверно наращивать, чтоб с амортизировать...да и еня стала припадать...думаешь, лучше пережждать на заборе...;)
Да будут наверно наращивать, чтоб с амортизировать...да и еня стала припадать...думаешь, лучше пережждать на заборе...;)
))
ставку меняют когда соотношение продавцов и покупателей как минимум 80 на 20 или наоборот
чо тебе лень глянуть что было в тот день, когда ставка по фунтяре поменялась?
поржал бы, вспомнил...понял бы причину свечки почти что на пару тысяч пунктов 4-х знака...
Спасибо большое за открытие истины... вишь ты как - никогда бы не додумался соединить ставку с соотношением...хотя вроде все перед глазами... да, да помню в 12 вроде годе влетел конкретно... на 3000 пунктов Евра улетела...зеленый был вроде и с запасом шел на 1500 и долить нечем было да и не ожидал такого... долго после этого зализывал рану... да и счас не лучше...но учимся да помаленьку...))
Спасибо, спасибо...
Спасибо большое за открытие истины... вишь ты как - никогда бы не додумался соединить ставку с соотношением...хотя вроде все перед глазами... да, да помню в 12 вроде годе влетел конкретно... на 3000 пунктов Евра улетела...зеленый был вроде и с запасом шел на 1500 и долить нечем было да и не ожидал такого... долго после этого зализывал рану... да и счас не лучше...но учимся да помаленьку...))
Спасибо, спасибо...
да неееееееееее, не в 12-ом
вот:
открывай график и усе увидишь
да неееееееееее, не в 12-ом
вот:
открывай график и усе увидишь
ДА понял понял - усек...)) до 28 еще 2 недели еще можно два раза слить и снова набрать...главное не зацикливаться и не тормозить...)) Спасибо, футбол смотрю - Англия проигрывает... 1:0
Справедливо в среднесроке.
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
у тебя плечо снижают?
Плечо,которое на счёте стандарт? Не заморачиваюсь на этом. По спецификации 1:100. Какое-то бабло начисляется.
Ты намекаешь на какие-то возможные хитромудрые флуктуации брокера?
Плечо,которое на счёте стандарт? Не заморачиваюсь на этом. По спецификации 1:100. Какое-то бабло начисляется.
Ты намекаешь на какие-то возможные хитромудрые флуктуации брокера?
https://www.mql5.com/ru/forum/264254
https://www.mql5.com/ru/forum/264254
Понятно. Стандарт мой у азиатов,а с центовиками пусть делают что хотят.
ДА понял понял - усек...)) до 28 еще 2 недели еще можно два раза слить и снова набрать...главное не зацикливаться и не тормозить...)) Спасибо, футбол смотрю - Англия проигрывает... 1:0
Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4ac6e09a7947d88a69bd01?from=main
Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4ac6e09a7947d88a69bd01?from=main