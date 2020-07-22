FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 111

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Renat Akhtyamov:

даты есть, поведение процентной ставки есть, прогноз есть

посмотри что происходит при повышении, понижении или при неизменении ставки

что происходит до ставки, что после, что во время выхода новости

ничего сложного ;)

ну и....

ждем прогноз

Да будут наверно наращивать, чтоб с амортизировать...да и еня стала припадать...думаешь, лучше пережждать на заборе...;) 

 
Сергей Криушин:

Да будут наверно наращивать, чтоб с амортизировать...да и еня стала припадать...думаешь, лучше пережждать на заборе...;) 

))

ставку меняют когда соотношение продавцов и покупателей как минимум 80 на 20 или наоборот

чо тебе лень глянуть что было в тот день, когда ставка по фунтяре поменялась?

поржал бы, вспомнил...

понял бы причину свечки почти что на пару тысяч пунктов 4-х знака...
 

Спасибо большое за открытие истины... вишь ты как  - никогда бы не додумался соединить ставку с соотношением...хотя вроде все перед глазами... да, да помню в 12 вроде годе влетел конкретно...  на 3000 пунктов Евра улетела...зеленый был вроде и с запасом шел на 1500 и долить нечем было да и не ожидал такого... долго после этого зализывал рану... да и счас не лучше...но учимся да помаленьку...))

Спасибо, спасибо...

 
Сергей Криушин:

Спасибо большое за открытие истины... вишь ты как  - никогда бы не додумался соединить ставку с соотношением...хотя вроде все перед глазами... да, да помню в 12 вроде годе влетел конкретно...  на 3000 пунктов Евра улетела...зеленый был вроде и с запасом шел на 1500 и долить нечем было да и не ожидал такого... долго после этого зализывал рану... да и счас не лучше...но учимся да помаленьку...))

Спасибо, спасибо...

да неееееееееее, не в 12-ом

вот:


открывай график и усе увидишь

 
Renat Akhtyamov:

да неееееееееее, не в 12-ом

вот:


открывай график и усе увидишь

ДА понял понял - усек...)) до 28 еще 2 недели еще можно два раза слить и снова набрать...главное не зацикливаться и не тормозить...)) Спасибо, футбол смотрю - Англия проигрывает... 1:0

 
Renat Akhtyamov:

Справедливо в среднесроке.

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

у тебя плечо снижают?

Плечо,которое на счёте стандарт? Не заморачиваюсь на этом. По спецификации 1:100. Какое-то бабло начисляется.

Ты намекаешь на какие-то возможные хитромудрые флуктуации брокера?

 
Vadens:

Плечо,которое на счёте стандарт? Не заморачиваюсь на этом. По спецификации 1:100. Какое-то бабло начисляется.

Ты намекаешь на какие-то возможные хитромудрые флуктуации брокера?

https://www.mql5.com/ru/forum/264254

ЕС регулятор снижает leverage 1:30
ЕС регулятор снижает leverage 1:30
  • 2018.07.10
  • www.mql5.com
Всем привет, сегодня мне на почту пришло письмо что ЕС регулятор снижает leverenge 1:30 закон вступит в силу 1-го августа, если вы не доказывайте ч...
 
Renat Akhtyamov:

https://www.mql5.com/ru/forum/264254

Понятно. Стандарт мой у азиатов,а с центовиками пусть делают что хотят.

 
Сергей Криушин:

ДА понял понял - усек...)) до 28 еще 2 недели еще можно два раза слить и снова набрать...главное не зацикливаться и не тормозить...)) Спасибо, футбол смотрю - Англия проигрывает... 1:0

Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4ac6e09a7947d88a69bd01?from=main

Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit
Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit
  • www.rbc.ru
Тереза Мэй на фоне разворачивающегося в Великобритании политического кризиса вновь призвала жителей страны поддержать план по выходу из ЕС. Срыв этого плана, по ее мнение, может привести к «разрушительному и беспорядочному Brexit»
 
sterva:

Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4ac6e09a7947d88a69bd01?from=main

продажа, однозначно
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