FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 234
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Неутомимый канадец.)
Неутомимый канадец.)
Открыл еще один селл от 1.3585...
Не вечно же ему расти!
Общий безубыток на 1.3420, это в 179 пунктах хода коррекции...
А так устроили ралли в 825 пунктов от сентября.
От января до июня было 1141 пункт и коррекция в 615 пунктов, затем опять движение в 825 п. на сейчас.
А так ничего тут не поменялось: SELL сигналы висят и на Н4 и на D1. Профиты от них будут взяты без сомнения!
Закрыл фунта на выходные:
и Еньки на пирожок...
Открыл еще один селл от 1.3585...
Не вечно же ему расти!
.....
Конец дня этой пятницы похож на конец 20 ноября. Ближайшая похожая по относительному характеру движения продолжительность была с 22 июня 2017 в течении ~32 баров D1 - в конце этого года уже прошлепали 32 бара D1. И аномально высокая активность в объемах (показометр) как на фунте, наверно все с фунта сбежали в канадца. Пойду заговор на стохастике сделаю.
Конец дня этой пятницы похож на конец 20 ноября. Ближайшая похожая по относительному характеру движения продолжительность была с 22 июня 2017 в течении ~32 баров D1 - в конце этого года уже прошлепали 32 бара D1. И аномально высокая активность в объемах (показометр) как на фунте, наверно все с фунта сбежали в канадца. Пойду заговор на стохастике сделаю.
Я на верху обо всем договорился...
Также, посмотрите Ауди...
В точности по палкам:
Цель - загон - распродажа (кидалово всех с открытыми ртами)!!!
Так что, сигнал по USDCAD на D1 верный!
ТР по сигналу 1.3080 и ждемс зелени в лопатах...
Так что, сигнал по USDCAD на D1 верный!
ТР по сигналу 1.3080 и ждемс зелени в лопатах...
Скажи, а ведь есть вариант перебития хаев на недельном графике. Ведь такое возможно.
А это как никак примерно еще 190 пунктов.
Скажи, а ведь есть вариант перебития хаев на недельном графике. Ведь такое возможно.
А это как никак примерно еще 190 пунктов.
Вполне... Там скорее всего и стопы продавцов.
Но.., мы имеем сигнал. Знаем возможные разворотные зоны.
Потому, смело продаем...
Индекс бакса на неделях взял свою цель и разворачивается:
Вполне... Там скорее всего и стопы продавцов.
Но.., мы имеем сигнал. Знаем возможные разворотные зоны.
Потому, смело продаем...
Индекс бакса на неделях взял свою цель и разворачивается:
этих палок было..., не сосчитать
и все равно баксик не слушается их: