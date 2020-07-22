FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 234

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Lesorub:


Неутомимый канадец.)

 
sterva:

Неутомимый канадец.)

Открыл еще один селл от 1.3585...

Не вечно же ему расти!

Общий безубыток на 1.3420, это в 179 пунктах хода коррекции...

А так устроили ралли в 825 пунктов от сентября.

От января до июня было 1141 пункт и коррекция в 615 пунктов, затем опять движение в 825 п. на сейчас.

А так ничего тут не поменялось: SELL сигналы висят и на Н4 и на D1. Профиты от них будут взяты без сомнения!

 

Закрыл фунта на выходные:


и Еньки на пирожок...


 
Lesorub:

Открыл еще один селл от 1.3585...

Не вечно же ему расти!

.....

Конец дня этой пятницы похож на конец 20 ноября. Ближайшая похожая по относительному характеру движения продолжительность была с 22 июня 2017 в течении ~32 баров D1 - в конце этого года уже прошлепали 32 бара D1. И аномально высокая активность в объемах (показометр) как на фунте, наверно все с фунта сбежали в канадца. Пойду заговор на стохастике сделаю.

 
Unicornis:

Конец дня этой пятницы похож на конец 20 ноября. Ближайшая похожая по относительному характеру движения продолжительность была с 22 июня 2017 в течении ~32 баров D1 - в конце этого года уже прошлепали 32 бара D1. И аномально высокая активность в объемах (показометр) как на фунте, наверно все с фунта сбежали в канадца. Пойду заговор на стохастике сделаю.

Я на верху обо всем договорился...

        



 

Также, посмотрите Ауди...

В точности по палкам:

Цель - загон - распродажа (кидалово всех  с открытыми ртами)!!!

 

Так что, сигнал по USDCAD на D1 верный!

ТР по сигналу 1.3080 и  ждемс зелени в лопатах...

                             

 
Lesorub:

Так что, сигнал по USDCAD на D1 верный!

ТР по сигналу 1.3080 и  ждемс зелени в лопатах...

                             

Скажи, а ведь есть вариант перебития хаев на недельном графике. Ведь такое возможно.

А это как никак примерно еще 190 пунктов.

 
Aleksandr Yakovlev:

Скажи, а ведь есть вариант перебития хаев на недельном графике. Ведь такое возможно.

А это как никак примерно еще 190 пунктов.

Вполне... Там скорее всего и стопы продавцов.

Но.., мы имеем сигнал. Знаем возможные разворотные зоны.

Потому, смело продаем...


Индекс бакса на неделях взял свою цель и разворачивается:


 
Lesorub:

Вполне... Там скорее всего и стопы продавцов.

Но.., мы имеем сигнал. Знаем возможные разворотные зоны.

Потому, смело продаем...


Индекс бакса на неделях взял свою цель и разворачивается:


этих палок было..., не сосчитать

и все равно баксик не слушается их:


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