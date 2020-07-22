FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 14

Новый комментарий
 
podotr:

К сожалению, из=за отсутствия ярких личностей (а я на досуге перечитал массу веток на этом форуме, в том числе и архивных), которые перестали верить старику Ганну, а и вообще кому бы то ни было, произошла деградация и отупение...

Открывай сигнал, пусть молодежь учится как надо торговать.

 
Alexander_K2:

К сожалению, из=за отсутствия ярких личностей (а я на досуге перечитал массу веток на этом форуме, в том числе и архивных), которые перестали верить старику Ганну, а и вообще кому бы то ни было, произошла деградация и отупение...

Открывай сигнал, пусть молодежь учится как надо торговать.

стоп! я уж мешки расшил, а у тебя грааля нет? о-па Анапа!!!  ек Рагнарек

 
podotr:
стоп! я уж мешки расшил, а у тебя грааля нет? о-па Анапа!!!

Грааль есть. Но, ты же помнишь - я его бесплатно раздавать собираюсь каждому, сжимающему в кулаке последнюю купюру. Да и то, в виде модели - чтобы не деньги человек тратил, а поработал головой. А таких - увы, мало... Почитай ветки форума - большинство ищут вожделенный Сигнал и более ничего знать не хотят. Я открывать не буду из принципа - не хочу светить свою физиогномию, а то коллеги засмеют, что я форексом занимаюсь. Так хоть ты открой - утешь страждущих!

 
Alexander_K2:

Грааль есть. Но, ты же помнишь - я его бесплатно раздавать собираюсь каждому, сжимающему в кулаке последнюю купюру. Да и то, в виде модели - чтобы не деньги человек тратил, а поработал головой. А таких - увы, мало... Почитай ветки форума - большинство ищут вожделенный Сигнал и более ничего знать не хотят. Я открывать не буду из принципа - не хочу светить свою физиогномию, а то коллеги засмеют, что я форексом занимаюсь. Так хоть ты открой - утешь страждущих!

понял. хош народ ободрать на последнюю купюру и не замараться? хитрый жук
 
podotr:
стоп! я уж мешки расшил, а у тебя грааля нет? о-па Анапа!!!  ек Рагнарек

Специально для тебя, дружище:

За сегодня прибыль +540 pips.

Учись торговать и готовь карманы.

 
Vadim Zotov:

EURUSD Weekly. Пробита вершина волны от 1.1560, идет третья вверх. Её минимальная цель выше вершины старшей волны от 1.0340. Поэтому при пробое этой вершины будет третья волна в третьей. Это устойчивая формация. Следовательно, вероятно движение вверх до уровня 1.3100. Первого полугодия 2018 г для этого движения должно хватить.


На мой взгляд EURUSD можно и выше ждать, так как проект 1:1 провалился, а так же укрепление доллара как чуть больше года назад в ближайшем будущем не придвидится.
 
Alexander_K2:

Специально для тебя, дружище:

За сегодня прибыль +540 pips.

Учись торговать и готовь карманы.

54 а не 540..  )

 
ЕвроАудиRenat Akhtyamov:

лучшее предложение от форекс на текущий момент: рубль и фунт - не составит труда понять - покупать или продавать


Кому как. Из представленных Вами скринов следует делать вывод о продаже рублей за доллары и о последующей продаже долларов за фунты? Я правильно понял?

А евру как торговать? Мой маленький депо не ограничивается мажорами, я евру намерен пока продавать. Скрин, как подтверждение, прилагаю...

 

На самом деле не столь важно где открыть позу, гораздо важнее определиться со стопом и тейком. Позу, некоторую, несёшь как хрустальную вазу в толпе.

Не торговал я на реале почти пять лет, и сюда не заглядывал. Сейчас нано-счёт. Есть идеи, они появились. Критику желательно.

 
Вячеслав:

На самом деле не столь важно где открыть позу, гораздо важнее определиться со стопом и тейком. Позу, некоторую, несёшь как хрустальную вазу в толпе.

Не торговал я на реале почти пять лет, и сюда не заглядывал. Сейчас нано-счёт. Есть идеи, они появились. Критику желательно.

важно не только где открыть, а и где закрыть.

что такое нано?
1...789101112131415161718192021...254
Новый комментарий