FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 14
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К сожалению, из=за отсутствия ярких личностей (а я на досуге перечитал массу веток на этом форуме, в том числе и архивных), которые перестали верить старику Ганну, а и вообще кому бы то ни было, произошла деградация и отупение...
Открывай сигнал, пусть молодежь учится как надо торговать.
К сожалению, из=за отсутствия ярких личностей (а я на досуге перечитал массу веток на этом форуме, в том числе и архивных), которые перестали верить старику Ганну, а и вообще кому бы то ни было, произошла деградация и отупение...
Открывай сигнал, пусть молодежь учится как надо торговать.
стоп! я уж мешки расшил, а у тебя грааля нет? о-па Анапа!!!
Грааль есть. Но, ты же помнишь - я его бесплатно раздавать собираюсь каждому, сжимающему в кулаке последнюю купюру. Да и то, в виде модели - чтобы не деньги человек тратил, а поработал головой. А таких - увы, мало... Почитай ветки форума - большинство ищут вожделенный Сигнал и более ничего знать не хотят. Я открывать не буду из принципа - не хочу светить свою физиогномию, а то коллеги засмеют, что я форексом занимаюсь. Так хоть ты открой - утешь страждущих!
Грааль есть. Но, ты же помнишь - я его бесплатно раздавать собираюсь каждому, сжимающему в кулаке последнюю купюру. Да и то, в виде модели - чтобы не деньги человек тратил, а поработал головой. А таких - увы, мало... Почитай ветки форума - большинство ищут вожделенный Сигнал и более ничего знать не хотят. Я открывать не буду из принципа - не хочу светить свою физиогномию, а то коллеги засмеют, что я форексом занимаюсь. Так хоть ты открой - утешь страждущих!
стоп! я уж мешки расшил, а у тебя грааля нет? о-па Анапа!!! ек Рагнарек
Специально для тебя, дружище:
За сегодня прибыль +540 pips.
Учись торговать и готовь карманы.
EURUSD Weekly. Пробита вершина волны от 1.1560, идет третья вверх. Её минимальная цель выше вершины старшей волны от 1.0340. Поэтому при пробое этой вершины будет третья волна в третьей. Это устойчивая формация. Следовательно, вероятно движение вверх до уровня 1.3100. Первого полугодия 2018 г для этого движения должно хватить.
Специально для тебя, дружище:
За сегодня прибыль +540 pips.
Учись торговать и готовь карманы.
54 а не 540.. )
лучшее предложение от форекс на текущий момент: рубль и фунт - не составит труда понять - покупать или продавать
Кому как. Из представленных Вами скринов следует делать вывод о продаже рублей за доллары и о последующей продаже долларов за фунты? Я правильно понял?
А евру как торговать? Мой маленький депо не ограничивается мажорами, я евру намерен пока продавать. Скрин, как подтверждение, прилагаю...
На самом деле не столь важно где открыть позу, гораздо важнее определиться со стопом и тейком. Позу, некоторую, несёшь как хрустальную вазу в толпе.
Не торговал я на реале почти пять лет, и сюда не заглядывал. Сейчас нано-счёт. Есть идеи, они появились. Критику желательно.
На самом деле не столь важно где открыть позу, гораздо важнее определиться со стопом и тейком. Позу, некоторую, несёшь как хрустальную вазу в толпе.
Не торговал я на реале почти пять лет, и сюда не заглядывал. Сейчас нано-счёт. Есть идеи, они появились. Критику желательно.
что такое нано?