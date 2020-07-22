FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 158
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Ауди - швах, 30 п. с текущих до ТР...
Нех лезти.
Канадец, индекс вниз - спот Gou...
драйвер:
Заловить откатик...
Вот и Лунтику конец, а кто слушал - молодец!
А по Евре - долгая дорога в дюнах...
Палки - как много в этом слове...
Палки - как много в этом слове...
Пофунтику третьего у Вас геп показывает?