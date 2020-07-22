FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 158

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Деревянный - 75 на горизонте...
 
Индекс Евры захомутал свой хай, ищю продажи ...
 

Ауди - швах, 30 п. с текущих до ТР...

Нех лезти.

 

Канадец, индекс вниз - спот Gou...

драйвер:


 

Заловить откатик...


 
Кто знает, какая комиссия на СМЕ по евродоллару?
 

Вот и Лунтику конец, а кто слушал - молодец!


 

А по Евре - долгая дорога в дюнах...


 

Палки - как много в этом слове...


 
Lesorub:

Палки - как много в этом слове...


Пофунтику третьего у Вас геп показывает?

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