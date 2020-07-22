FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 95
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Кабель ???
И Лунь:
Кабель ???
Привет. У меня аналогично.
Только выше. Я так думаю.)))
Лунь по старше...
и пятничный пикник...
Странно!!! Открыл Биномо, котиры идут во всю...
Раньше, кроме битка, не было торгов в выходные:
Пятница закрылась по Евре 1.1656, а здесь рисуют уже 1.1518... ГЭП или лажа???
Тож самое по фунту:
Пятница, закрытие 1.3257, не понимать...
Мдя...
Ах, ах, ах...
Ладненько, дождемся открытия...
Биток валится
Все по плану