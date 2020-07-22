FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 95

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Кабель ???


 

И Лунь:


 
Lesorub:

Кабель ???


Привет. У меня аналогично.

Только выше. Я так думаю.)))

 

Лунь по старше...


и пятничный пикник...


 

Странно!!! Открыл Биномо, котиры идут во всю...

Раньше, кроме битка, не было торгов в выходные:

Пятница закрылась по Евре  1.1656, а здесь рисуют уже 1.1518... ГЭП или лажа???

 

Тож самое по фунту:

Пятница, закрытие 1.3257, не понимать...

 

Мдя...


 

Ах, ах, ах...


 

Ладненько, дождемся открытия...


 

Биток валится

Все по плану

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