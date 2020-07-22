FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 55

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на Ауди дивер, возможен откатик с дальнейшим перелоу:


 

Лунь 1.2848 на контроле и вниззззз?


 
Lesorub:

Лунь 1.2848 на контроле и вниззззз?


Не надо с ним спешить. Скорее всего 80% вверх еще.

Вон как чиф прошел.))

рs. вот с енкой сейчас возможно.

 
sterva:

Не надо с ним спешить. Скорее всего 80% вверх еще.

Вон как чиф прошел.))

рs. вот с енкой сейчас возможно.

109,47 намерял метр для отката:


 
sterva:


Вон как чиф прошел.))


как пошел, так пойдет и в другую сторону...

а вот его перспектива:


 

И Евра:


 
Ну, и куда нам путь держать? 
 
Lesorub, конкретнее.  
 

Путь один - коммунизм! 

Конкретнее о чем?         

 
Lesorub:

Путь один - коммунизм! 

Конкретнее о чем?         

О рынке

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