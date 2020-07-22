FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 55
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на Ауди дивер, возможен откатик с дальнейшим перелоу:
Лунь 1.2848 на контроле и вниззззз?
Лунь 1.2848 на контроле и вниззззз?
Не надо с ним спешить. Скорее всего 80% вверх еще.
Вон как чиф прошел.))
рs. вот с енкой сейчас возможно.
Не надо с ним спешить. Скорее всего 80% вверх еще.
Вон как чиф прошел.))
рs. вот с енкой сейчас возможно.
109,47 намерял метр для отката:
Вон как чиф прошел.))
как пошел, так пойдет и в другую сторону...
а вот его перспектива:
И Евра:
Путь один - коммунизм!
Конкретнее о чем?
Путь один - коммунизм!
Конкретнее о чем?
О рынке