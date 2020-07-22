FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 217

Новый комментарий
 
Yuliya136:
Привет, посоветуйте учителя стратегий "Эверест" или "Снайпер"

А чего там сложного. Берешь и торгуешь. Эверест не понимаю, а снайпер ничего так стратегия. Можно поманеньку ковырять денежку.

 
Yuliya136:
Привет, посоветуйте учителя стратегий "Эверест" или "Снайпер"
практика - лучший учитель
 

По идеи Английский фунт должен окрепнуть, курс потому как у правительства крепок.


 

у какого нах правительства ????

просто он тянет вниз вне плана...

 
Unicornis:

Может у нее там что болтается между ног, а в парламенте это достать и всем показать его не прилично - вот и страдают, накурятся под мильдонием и страдают. ;)

Оно скорей так...дети то у неё есть...или этого не может быть...

 
Maxim Kuznetsov:
практика - лучший учитель
А практика без определённой стратегии пустая трата времени
 
Maxim Kuznetsov:

у какого нах правительства ????

просто он тянет вниз вне плана...

Английского правительства.

Какого еще плана? 

 
Yuliya136:
А практика без определённой стратегии пустая трата времени

Офигенная мысль ! Вы её только что придумали что-ли ??

 
Yuliya136:
А практика без определённой стратегии пустая трата времени

У тебя практики совсем никакой нету?

 
Sergey Lazarenko:

Английского правительства.

Какого еще плана? 

Ну причём тут местные правительство какого-то там острова..

мы тут про дренажный насос, а нам про высокие материи :-)

1...210211212213214215216217218219220221222223224...254
Новый комментарий