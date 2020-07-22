FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 217
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Привет, посоветуйте учителя стратегий "Эверест" или "Снайпер"
А чего там сложного. Берешь и торгуешь. Эверест не понимаю, а снайпер ничего так стратегия. Можно поманеньку ковырять денежку.
Привет, посоветуйте учителя стратегий "Эверест" или "Снайпер"
По идеи Английский фунт должен окрепнуть, курс потому как у правительства крепок.
у какого нах правительства ????
просто он тянет вниз вне плана...
Может у нее там что болтается между ног, а в парламенте это достать и всем показать его не прилично - вот и страдают, накурятся под мильдонием и страдают. ;)
Оно скорей так...дети то у неё есть...или этого не может быть...
практика - лучший учитель
у какого нах правительства ????
просто он тянет вниз вне плана...
Английского правительства.
Какого еще плана?
А практика без определённой стратегии пустая трата времени
Офигенная мысль ! Вы её только что придумали что-ли ??
А практика без определённой стратегии пустая трата времени
У тебя практики совсем никакой нету?
Английского правительства.
Какого еще плана?
Ну причём тут местные правительство какого-то там острова..
мы тут про дренажный насос, а нам про высокие материи :-)