FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 134
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Это разве не демо?
И что ты там увидел? сюда надо смотреть обычно...)
Да я сначала туда и глянул. Меня смущает, что это тестер стратегий. Даже если у тебя это реальные деньги. Прими мои поздравления с антиграалем)))
О блин, а я даже не знаю что это за шляпа, никогда им не пользовался а щас глянул он оказывается кликабельный)))
О блин, а я даже не знаю что это за шляпа, никогда им не пользовался а щас глянул он оказывается кликабельный)))
Ты про что?
Ты про что?
Про тестер стратегий.
Да нормально все...
Тока реверс присобачить и в путь по той же схеме!
Ну и что дальше будешь делать с такой стратегией?
О какой стратегии идет речь?
Лично я жду ставку ФРС под вечер.
Надеюсь на скачки.
О какой стратегии идет речь?
Лично я жду ставку ФРС под вечер.
Надеюсь на скачки.
Я тоже готов.
О какой стратегии идет речь?
Лично я жду ставку ФРС под вечер.
Надеюсь на скачки.
Купил четырех часовой опцион с исполнением в 22:30 на рост золота, думаю после ставки к тому времени оно устаканится выше 1218.49
А скачек не будет если ставка не изменится...
Разве что на заявлениях потрясет немного)