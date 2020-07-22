FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 134

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Aleksandr Yakovlev:

Это разве не демо?


И что ты там увидел? сюда надо смотреть обычно...)

 
Да я сначала туда и глянул. Меня смущает, что это тестер стратегий. Даже если у тебя это реальные деньги. Прими мои поздравления с антиграалем)))
 
Aleksandr Yakovlev:
Да я сначала туда и глянул. Меня смущает, что это тестер стратегий. Даже если у тебя это реальные деньги. Прими мои поздравления с антиграалем)))

О блин, а я даже не знаю что это за шляпа, никогда им не пользовался а щас глянул он оказывается кликабельный)))

 
www_10:

О блин, а я даже не знаю что это за шляпа, никогда им не пользовался а щас глянул он оказывается кликабельный)))

Ты про что?

 
Aleksandr Yakovlev:

Ты про что?

Про тестер стратегий.

 
Ну и что дальше будешь делать с такой стратегией?
 

Да нормально все...

Тока реверс присобачить и в путь по той же схеме!

 
Aleksandr Yakovlev:
Ну и что дальше будешь делать с такой стратегией?

О какой стратегии идет речь?

Лично я жду ставку ФРС под вечер.

Надеюсь на скачки.

 
Renat Akhtyamov:

О какой стратегии идет речь?

Лично я жду ставку ФРС под вечер.

Надеюсь на скачки.

Я тоже готов.

 
Renat Akhtyamov:

О какой стратегии идет речь?

Лично я жду ставку ФРС под вечер.

Надеюсь на скачки.

Купил четырех часовой опцион с исполнением в 22:30 на рост золота, думаю после ставки к тому времени оно устаканится выше 1218.49 

А скачек не будет если ставка не изменится...

Разве что на заявлениях потрясет немного)

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