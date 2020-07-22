FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 11
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ауди, евро и фунта - продаю,
падают же ж ,если не обращать внимания на замашки в +/- 150 пунктов
Опять большинство. Выше 25 вынесут.
Кто торгует рублём, есть такие?
Если есть, то какие спреды, и где ним оптимально торговать?
Опять большинство. Выше 25 вынесут.
Падение не просто так произошло. Оно назревало очень давно и его причина в том, что ФРС сбрасывает казначейки на триллионы баксов. В связи с этим доходность казначеек сравнялась с наиболее доходными акциями, что обрушило фондовый рынок. Само собой, что киты стали выходить в кеш, а такие вещи если уж начинаются, то всерьёз и надолго.
"киты стали выходить в кеш..."
8 +, 2 -, всего 10 и 34 минуты работы
"киты стали выходить в кеш..."
8 +, 2 -, всего 10 и 34 минуты работы
демостаил
Опять большинство. Выше 25 вынесут.
писал уже когда то здесь, что длинные и короткие по продолжительности сделки имеют противоположные направления
но смертельные висяки будут только на короткихпричем, длинные по оанде, короткие по МА-шкам
это не санкции, а дата входа рубля на международный валютный рынкок
почитайте ветку за тот период (14-15гг), если интересно
там идут горячие обсуждения этой темы
это не санкции, а дата входа рубля на международный валютный рынкок
почитайте ветку за тот период (14-15гг), если интересно
там идут горячие обсуждения этой темы
Учитель, я дико извеняюсь, но не могли бы Вы нам рассказать -
Где он до этого был? И как так вышло? Свою версию пожалуйста)))
Учитель, я дико извеняюсь, но не могли бы Вы нам рассказать -
Где он до этого был? И как так вышло? Свою версию пожалуйста)))
не ко мне
учитель в отпуске, памм обмывает
а ты снова заговорил, скока слил в очередной раз, если не секрет?
просто когда ты трезвый, молчишь...
не ко мне
учитель в отпуске, памм обмывает
Милая, ты че, больше не Училка? А кули учишь? Рассказывай. Где был рубль "до выхода на международный валютный рынок в 14г"