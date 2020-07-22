FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 11

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Renat Akhtyamov:

ауди, евро и фунта - продаю,

падают же ж ,если не обращать внимания на замашки в +/- 150 пунктов

Опять большинство. Выше 25 вынесут.

 
Vitaly Muzichenko:

Кто торгует рублём, есть такие?

Если есть, то какие спреды, и где ним оптимально торговать?

 
sterva:

Опять большинство. Выше 25 вынесут.

Падение не просто так произошло. Оно назревало очень давно и его причина в том, что ФРС сбрасывает казначейки на триллионы баксов. В связи с этим доходность казначеек сравнялась с наиболее доходными акциями, что обрушило фондовый рынок. Само собой, что киты стали выходить в кеш, а такие вещи если уж начинаются, то всерьёз и надолго.

 

"киты стали выходить в кеш..."       

8  +, 2 -, всего 10 и 34 минуты работы   

 
Lesorub:

"киты стали выходить в кеш..."       

8  +, 2 -, всего 10 и 34 минуты работы   

демостаил

 
sterva:

Опять большинство. Выше 25 вынесут.

писал уже когда то здесь, что длинные и короткие по продолжительности сделки имеют противоположные направления

но смертельные висяки будут только на коротких

причем, длинные по оанде, короткие по МА-шкам
 
igrok333:

это не санкции, а дата входа рубля на международный валютный рынкок

почитайте ветку за тот период (14-15гг), если интересно

там идут горячие обсуждения этой темы

 
Renat Akhtyamov:

это не санкции, а дата входа рубля на международный валютный рынкок

почитайте ветку за тот период (14-15гг), если интересно

там идут горячие обсуждения этой темы

Учитель, я дико извеняюсь, но не могли бы Вы нам рассказать -

Где он до этого был? И как так вышло? Свою версию пожалуйста)))

 
Vizard_:

Учитель, я дико извеняюсь, но не могли бы Вы нам рассказать -

Где он до этого был? И как так вышло? Свою версию пожалуйста)))

не ко мне

учитель в отпуске, памм обмывает

а ты снова заговорил, скока слил в очередной раз, если не секрет?

просто когда ты трезвый, молчишь...

 
Renat Akhtyamov:

не ко мне

учитель в отпуске, памм обмывает

Милая, ты че, больше не Училка? А кули учишь? Рассказывай. Где был рубль "до выхода на международный валютный рынок в 14г"

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