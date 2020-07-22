FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 202

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Lesorub:

Не дрейфим, доливаемся...

Классика дров! Загон и кидалово:


egc
 
sterva:

618 пунктов без коррекции с Н4 - это прилично

нужно пар выпустить...

 
Nikolai Semko:
Канадская экономика конечно не так от нефти зависит, как российская,  но все же  нефть оказывает существенное влияние.
Правильнее было бы рассматривать график цен на нефть не в usd, а а cad. Синтетик сляпайте и посмотрите , просто я сейчас в дороге.

вроде оно?:

CADILO

 
Unicornis:

вроде оно?:


Корреляция налицо ...
 
1.3510 +- 25 вот куда кадика целят
 
Евру не пускают вниз. Будем наверно опять тестировать 14 фигуру.
 

Можно взять пару десятков пунктов. Половину закрою, остальное в БУ до 5 цели. А там поглядим.


 

Взял свои 10 пунктов и в БУ.


 
Aleksandr Yakovlev:
Евру не пускают вниз. Будем наверно опять тестировать 14 фигуру.

Всеее. Я передумал. Пойдем 15 фигуру тестировать.)))

 

Фунтик тоже не отстает)))


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