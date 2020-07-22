FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 202
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Не дрейфим, доливаемся...
Классика дров! Загон и кидалово:
618 пунктов без коррекции с Н4 - это прилично
нужно пар выпустить...
Канадская экономика конечно не так от нефти зависит, как российская, но все же нефть оказывает существенное влияние.
вроде оно?:
вроде оно?:
Можно взять пару десятков пунктов. Половину закрою, остальное в БУ до 5 цели. А там поглядим.
Взял свои 10 пунктов и в БУ.
Евру не пускают вниз. Будем наверно опять тестировать 14 фигуру.
Всеее. Я передумал. Пойдем 15 фигуру тестировать.)))
Фунтик тоже не отстает)))