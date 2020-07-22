FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 137
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ну если сильно не жадничать...по чуть-чуть, как учили... то получается очень даже ничего...вон и евра потихоньку на север отправилась...))
Чем тебе он не по нраву... очень резво бегает туда сюда...скажи, потому и не нравится, что такой резвый зараза - не знаешь, что от него ждать...))
не верю я ему, возьмет да выйдет с ЕС
то есть с таким риском, как на форекс, торговать фунта опасно.
)
не верю я ему, возьмет да выйдет с ЕС
то есть с таким риском, как на форекс, торговать фунта опасно.
)
А как без риска, я вон уже четыре раза доливался, чтоб не слиться... но оно того стоит...
В рублях это все а не в центах и копейках...
Лучше б в копейках.
Ты случаем не на сейф соседской квартиры случайно наткнулся,вбивая гвоздь для картины?
Тоже фунта взял в паре с евро. У меня пункт в этой паре самый дорогой.
Хорош рынок бомбить, оставьте немножечко
)
на тесте поддержки, как думаете можно ди купить хотя бы на коррекцию (продажи закрыл от верхней границы)
И жижа выплеснулась...
А Лунтика на 65 п. захамутать:
Фунту долго еще падать...
А мне надоело ждать:
Ну и выше показывал этот план.
Его развитие: