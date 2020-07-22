FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 137

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Сергей Криушин:

ну если сильно не жадничать...по чуть-чуть, как учили... то получается очень даже ничего...вон и евра потихоньку на север отправилась...))

Чем тебе он не по нраву... очень резво бегает туда сюда...скажи, потому и не нравится, что такой резвый зараза - не знаешь, что от него ждать...))

не верю я ему, возьмет да выйдет с ЕС

то есть с таким риском, как на форекс, торговать фунта опасно.

)

 
Renat Akhtyamov:

не верю я ему, возьмет да выйдет с ЕС

то есть с таким риском, как на форекс, торговать фунта опасно.

)

А как без риска, я вон уже четыре раза доливался, чтоб не слиться... но оно того стоит...

 
www_10:

В рублях это все а не в центах и копейках...

Лучше б в копейках.

Ты случаем не на сейф соседской квартиры случайно наткнулся,вбивая гвоздь для картины?

 

Тоже фунта взял в паре с евро. У меня пункт в этой паре самый дорогой. 


 

Хорош рынок бомбить, оставьте немножечко

)

 

на тесте поддержки, как думаете можно ди купить хотя бы на коррекцию (продажи закрыл от верхней границы

 

И жижа выплеснулась...



 

А Лунтика на 65 п. захамутать:          


 

Фунту долго еще падать...

А мне надоело ждать:


 

Ну и выше показывал этот план.

Его развитие:


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