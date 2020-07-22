FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 151

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Renat Akhtyamov:

Разобрался.

Черный лебедь по еврику был.

Слабенький, но был

А на бирже по круче:

Ну что, 1.1150?

Лажа...


 
Lesorub:

Лажа...

время покажет (кстати рельсы на Н4...)

а твой ТА и за такой анализ

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

Konstantin Nikitin, 2018.08.14 09:39

Довольно интересная ситуация складывается на рынке.
Сейчас со всеми своими санкциями на кратко-сроке зеленый вроде как укрепляется. Но если посмотреть на некоторые нюансы, о которых мало говорят, просматривается забавная вещь.
Россия с начала года сократила вложения в USD со 100 ярдов, до 14 с небольшим.
Китай с Ираном скорее всего торговать нефтью будут за юани. В России так-же рассматривается переход торговли углеводородами полностью за рубли, и как один из вариантов за национальные валюты покупателей.
Последнее размещение долговых обязательств США чуть не обернулось провалом. По началу было продано всего 40%, что говорит о спаде доверия к доллару как надежному финансовому инструменту. Потом полетели санкции и вроде с продажами все нормализовалось.
Это только некоторые мелочи которые происходят сейчас. Очень смахивает на то что в долгосрочной перспективе, нас ожидают довольно интересные времена.
уважуха
 
Vadens:

Будешь на Кипре домик покупать,на сервак МетаКвотес зайди,привет от Нас передай.

Дженерал, ну как он, безоткат?

Стратегия вальнулась?

 
Renat Akhtyamov:

Дженерал, ну как он, безоткат?

Стратегия вальнулась?

Не впервой! Счёт отстоял.

Потери древесины ощутимые.

Маржу надо беречь,когда её вагон. Пытался зарядить тебе считалку через такое понятие как диапазон на проигрыш,но чото,то ли идея сырая,то ли лень.

 
Konstantin Nikitin:
Довольно интересная ситуация складывается на рынке.
Сейчас со всеми своими санкциями на кратко-сроке зеленый вроде как укрепляется. Но если посмотреть на некоторые нюансы, о которых мало говорят, просматривается забавная вещь.
Россия с начала года сократила вложения в USD со 100 ярдов, до 14 с небольшим.
Китай с Ираном скорее всего торговать нефтью будут за юани. В России так-же рассматривается переход торговли углеводородами полностью за рубли, и как один из вариантов за национальные валюты покупателей.
Последнее размещение долговых обязательств США чуть не обернулось провалом. По началу было продано всего 40%, что говорит о спаде доверия к доллару как надежному финансовому инструменту. Потом полетели санкции и вроде с продажами все нормализовалось.
Это только некоторые мелочи которые происходят сейчас. Очень смахивает на то что в долгосрочной перспективе, нас ожидают довольно интересные времена.
С посетителями бензоколонок РФ. Зачем кому-то торговать за рубли? Юань стал резервной валютой и запустил свою биржу, где юани можно на золото тут же менять. Китай особо(вообще) не кричал про свой юань(сравните с заявлениями о рубле). http://isedworld.org/en/2016/11/28/мвф-включил-юань-в-корзину-резервных-в/ доля доллара почти не изменилась, а рублем там не пахнет.
 
Vadens:

Не впервой! Счёт отстоял.

Потери древесины ощутимые.

Маржу надо беречь,когда её вагон. Пытался зарядить тебе считалку через такое понятие как диапазон на проигрыш,но чото,то ли идея сырая,то ли лень.

я как то проще, давно уж калькулятер в дырочках

 
Renat Akhtyamov:

я как то проще, давно уж калькулятер в дырочках

Это как?

 
Vadens:

Пытался зарядить тебе считалку через такое понятие как диапазон на проигрыш,но чото,то ли идея сырая,то ли лень.

Лови...

Файлы:
StopOut_Bezub.ex4  12 kb
 
Lesorub:

Лови...

Поймал. Спасибо. Перевариваю.

 
Vadens:

Это как?

Берешь калькулятор

Сверлишь в нескольких местах

Естественно он начинает врать при расчетах

Точно такая же особенность у цены на форекс, движение которой отображают на чарте, то есть

всё время врет

минус на минус дает плюс

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