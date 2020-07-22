FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 151
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Разобрался.
Черный лебедь по еврику был.
Слабенький, но был
А на бирже по круче:Ну что, 1.1150?
Лажа...
Лажа...
время покажет (кстати рельсы на Н4...)
а твой ТА и за такой анализ
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Konstantin Nikitin, 2018.08.14 09:39Довольно интересная ситуация складывается на рынке.
Сейчас со всеми своими санкциями на кратко-сроке зеленый вроде как укрепляется. Но если посмотреть на некоторые нюансы, о которых мало говорят, просматривается забавная вещь.
Россия с начала года сократила вложения в USD со 100 ярдов, до 14 с небольшим.
Китай с Ираном скорее всего торговать нефтью будут за юани. В России так-же рассматривается переход торговли углеводородами полностью за рубли, и как один из вариантов за национальные валюты покупателей.
Последнее размещение долговых обязательств США чуть не обернулось провалом. По началу было продано всего 40%, что говорит о спаде доверия к доллару как надежному финансовому инструменту. Потом полетели санкции и вроде с продажами все нормализовалось.
Это только некоторые мелочи которые происходят сейчас. Очень смахивает на то что в долгосрочной перспективе, нас ожидают довольно интересные времена.
Будешь на Кипре домик покупать,на сервак МетаКвотес зайди,привет от Нас передай.
Дженерал, ну как он, безоткат?
Стратегия вальнулась?
Дженерал, ну как он, безоткат?
Стратегия вальнулась?
Не впервой! Счёт отстоял.
Потери древесины ощутимые.
Маржу надо беречь,когда её вагон. Пытался зарядить тебе считалку через такое понятие как диапазон на проигрыш,но чото,то ли идея сырая,то ли лень.
Довольно интересная ситуация складывается на рынке.
Сейчас со всеми своими санкциями на кратко-сроке зеленый вроде как укрепляется. Но если посмотреть на некоторые нюансы, о которых мало говорят, просматривается забавная вещь.
Россия с начала года сократила вложения в USD со 100 ярдов, до 14 с небольшим.
Китай с Ираном скорее всего торговать нефтью будут за юани. В России так-же рассматривается переход торговли углеводородами полностью за рубли, и как один из вариантов за национальные валюты покупателей.
Последнее размещение долговых обязательств США чуть не обернулось провалом. По началу было продано всего 40%, что говорит о спаде доверия к доллару как надежному финансовому инструменту. Потом полетели санкции и вроде с продажами все нормализовалось.
Это только некоторые мелочи которые происходят сейчас. Очень смахивает на то что в долгосрочной перспективе, нас ожидают довольно интересные времена.
Не впервой! Счёт отстоял.
Потери древесины ощутимые.
Маржу надо беречь,когда её вагон. Пытался зарядить тебе считалку через такое понятие как диапазон на проигрыш,но чото,то ли идея сырая,то ли лень.
я как то проще, давно уж калькулятер в дырочках
я как то проще, давно уж калькулятер в дырочках
Это как?
Пытался зарядить тебе считалку через такое понятие как диапазон на проигрыш,но чото,то ли идея сырая,то ли лень.
Лови...
Лови...
Поймал. Спасибо. Перевариваю.
Это как?
Берешь калькулятор
Сверлишь в нескольких местах
Естественно он начинает врать при расчетах
Точно такая же особенность у цены на форекс, движение которой отображают на чарте, то есть
всё время врет
минус на минус дает плюс