FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 105

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Sergey Novokhatskiy:

Добрый день, всё по плану. Евро в вверх, чиф цель внизу таргет:

1.  0.98709,

2.  0.970233,

3.  0.9589

Привет, привет...хорошо если у кого-то есть план...а если его нету и хрен знает куда теперь...у меня все внизу в глубокой засоле - почему-то мне легче вниз открывать, чем в верха идти...

 
Сергей Криушин:

Привет, привет...хорошо если у кого-то есть план...а если его нету и хрен знает куда теперь...у меня все внизу в глубокой засоле - почему-то мне легче вниз открывать, чем в верха идти...

1690 в долгах оставит, куда бы не пошла

вот и отпусти её пока

решение примешь потом

счас пробороздит эту цель, тогда наторговка будет, продолжительный флетик, скорее всего
 

так и есть...

1580 попробуем зацепить...

 
Renat Akhtyamov:

так и есть...

1580 попробуем зацепить...

Привет, это было бы хорошо и даже здорово...там у меня начало зависания...ниже вот позакрыл с испугу, ччто выше полетим...почти 1к...подождем-с


 
Renat Akhtyamov:

1690 в долгах оставит, куда бы не пошла

вот и отпусти её пока

решение примешь потом

счас пробороздит эту цель, тогда наторговка будет, продолжительный флетик, скорее всего

Прогноз направления цены для скальперов: https://charts.mql5.com/18/658/eurusd-m1-e-global-trade.png . Видно, что, Медведи идут на перехват инициативы и намерены столкнуть цену вниз:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Прогноз направления цены для скальперов: https://charts.mql5.com/18/658/eurusd-m1-e-global-trade.png . Видно, что, Медведи идут на перехват инициативы и намерены столкнуть цену вниз:


Идем примерно до 1.1850

 
Yousufkhodja Sultonov:

Прогноз направления цены для скальперов: https://charts.mql5.com/18/658/eurusd-m1-e-global-trade.png . Видно, что, Медведи идут на перехват инициативы и намерены столкнуть цену вниз:


спасибо, хорошо бы медведи побольше бы напряглись...могут гепнуть для сборки стопов... так то до 100 по фибо дошли, следующая ступень 161,8 на цене 1,18400

 
Aleksandr Yakovlev:

Идем примерно до 1.1850

Как быстро...будет ли отскок-коррекция...может к концу следующей недели.. или будет геп...

 

Все сегодня будет зависеть от канадца и доллара

Какие мысли?

 

Что-то я уже нервничать начинаю - за последний час отнял-ушел еще 2к...может и не хватить моего запаса прочности...

Нервы на пределе

1...9899100101102103104105106107108109110111112...254
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