FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 105
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Добрый день, всё по плану. Евро в вверх, чиф цель внизу таргет:
1. 0.98709,
2. 0.970233,
3. 0.9589
Привет, привет...хорошо если у кого-то есть план...а если его нету и хрен знает куда теперь...у меня все внизу в глубокой засоле - почему-то мне легче вниз открывать, чем в верха идти...
Привет, привет...хорошо если у кого-то есть план...а если его нету и хрен знает куда теперь...у меня все внизу в глубокой засоле - почему-то мне легче вниз открывать, чем в верха идти...
1690 в долгах оставит, куда бы не пошла
вот и отпусти её пока
решение примешь потомсчас пробороздит эту цель, тогда наторговка будет, продолжительный флетик, скорее всего
так и есть...
1580 попробуем зацепить...
так и есть...
1580 попробуем зацепить...
Привет, это было бы хорошо и даже здорово...там у меня начало зависания...ниже вот позакрыл с испугу, ччто выше полетим...почти 1к...подождем-с
1690 в долгах оставит, куда бы не пошла
вот и отпусти её пока
решение примешь потомсчас пробороздит эту цель, тогда наторговка будет, продолжительный флетик, скорее всего
Прогноз направления цены для скальперов: https://charts.mql5.com/18/658/eurusd-m1-e-global-trade.png . Видно, что, Медведи идут на перехват инициативы и намерены столкнуть цену вниз:
Прогноз направления цены для скальперов: https://charts.mql5.com/18/658/eurusd-m1-e-global-trade.png . Видно, что, Медведи идут на перехват инициативы и намерены столкнуть цену вниз:
Идем примерно до 1.1850
Прогноз направления цены для скальперов: https://charts.mql5.com/18/658/eurusd-m1-e-global-trade.png . Видно, что, Медведи идут на перехват инициативы и намерены столкнуть цену вниз:
спасибо, хорошо бы медведи побольше бы напряглись...могут гепнуть для сборки стопов... так то до 100 по фибо дошли, следующая ступень 161,8 на цене 1,18400
Идем примерно до 1.1850
Как быстро...будет ли отскок-коррекция...может к концу следующей недели.. или будет геп...
Все сегодня будет зависеть от канадца и доллара
Какие мысли?
Что-то я уже нервничать начинаю - за последний час отнял-ушел еще 2к...может и не хватить моего запаса прочности...