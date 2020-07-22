FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 143

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Есть ещё такой вариант МА 3000 smoothed,но придётся подгружать историю котировок. На периоде М15 где-то раз в декаду цена к ней возвращается.


 

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page139#comment_8300396

мдем)

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.08.03
  • www.mql5.com
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Fast528:

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page139#comment_8300396

мдем)

 Минимум 10 пунктов, закрывать половину сделки и остальное переводить в БУ. По идее без разницы куда идет рынок.

 
Aleksandr Yakovlev:

 Минимум 10 пунктов, закрывать половину сделки и остальное переводить в БУ. По идее без разницы куда идет рынок.

цена ровно развернулась))

 
Fast528:

цена ровно развернулась))

Там я закрыл 9 пунктов половину сделки. Вторую закрыл на минус 3 пункта. В итоге взял всего 6 пунктов. Зато мои)))

 

С разворотом пока облом, но уровень очень сильный.......пока что канал.....

 
Lesnichi:

С разворотом пока облом, но уровень очень сильный.......пока что канал.....

Твоя модель не показывает что должны дойти до 1,2774 ?

 
Aleksandr Yakovlev:

Твоя модель не показывает что должны дойти до 1,2774 ?

Почему бы и нет.........я не против

 

По киви/чифу котлета открылась в 250пп одним ордером со стопом и попутным свопом. Убьёт,значит убьёт,жисть такая. Открываться не готов,но запостюсь на форуме. Посмотрим. Интересно.


 
Vadens:

По киви/чифу котлета открылась в 250пп одним ордером со стопом и попутным свопом. Убьёт,значит убьёт,жисть такая. Открываться не готов,но запостюсь на форуме. Посмотрим. Интересно.


Через 6 часов будет +50 пунктов. Я тоже открылся.

То же самое - по киви/луни.
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