FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 143
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Есть ещё такой вариант МА 3000 smoothed,но придётся подгружать историю котировок. На периоде М15 где-то раз в декаду цена к ней возвращается.
https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page139#comment_8300396
мдем)
https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page139#comment_8300396
мдем)
Минимум 10 пунктов, закрывать половину сделки и остальное переводить в БУ. По идее без разницы куда идет рынок.
Минимум 10 пунктов, закрывать половину сделки и остальное переводить в БУ. По идее без разницы куда идет рынок.
цена ровно развернулась))
цена ровно развернулась))
Там я закрыл 9 пунктов половину сделки. Вторую закрыл на минус 3 пункта. В итоге взял всего 6 пунктов. Зато мои)))
С разворотом пока облом, но уровень очень сильный.......пока что канал.....
С разворотом пока облом, но уровень очень сильный.......пока что канал.....
Твоя модель не показывает что должны дойти до 1,2774 ?
Твоя модель не показывает что должны дойти до 1,2774 ?
Почему бы и нет.........я не против
По киви/чифу котлета открылась в 250пп одним ордером со стопом и попутным свопом. Убьёт,значит убьёт,жисть такая. Открываться не готов,но запостюсь на форуме. Посмотрим. Интересно.
По киви/чифу котлета открылась в 250пп одним ордером со стопом и попутным свопом. Убьёт,значит убьёт,жисть такая. Открываться не готов,но запостюсь на форуме. Посмотрим. Интересно.
Через 6 часов будет +50 пунктов. Я тоже открылся.То же самое - по киви/луни.