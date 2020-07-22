FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 171

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Закрыл я Ауди, надоело оно мне...



 

И отжал у фунта 539 пунктов: 


Еще ему вниз пунктов 70 пилить на коррекции ...

 

А переложился в Еньку...


 

АРМАГЕДОНЕЦ!!!

Часть первая.

ИМХА...

 

До свиданья, наш ласковый Еврик...

На тесте наклонной зайду еще...


 
Lesorub:

До свиданья, наш ласковый Еврик...

На тесте наклонной зайду еще...

до свидания депо...

 
Renat Akhtyamov:

до свидания депо...

Сочувствую... 



У нас пока так на основном счете:


 
Lesorub:

Сочувствую...

У нас пока так на основном счете:


я не про свое

 
Renat Akhtyamov:

я не про свое

Про свое готовь ТС к большому событию...

Она расставит все по своим местам.

И графики уже подготовлены к этому аспекту.

+/- 2-3 дня до кайфа. Я это знаю, а ты???

 
Lesorub:

Про свое готовь ТС к большому событию...

Она расставит все по своим местам.

И графики уже подготовлены к этому аспекту.

+/- 2-3 дня до кайфа. Я это знаю, а ты???

К этому еще надо карты Таро раскинуть, и не помешает на кофейной гуще уточниться. А уж о магическом шаре вообще забывать не стоит

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