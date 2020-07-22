FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 171
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Закрыл я Ауди, надоело оно мне...
И отжал у фунта 539 пунктов:
Еще ему вниз пунктов 70 пилить на коррекции ...
А переложился в Еньку...
АРМАГЕДОНЕЦ!!!
Часть первая.
ИМХА...
До свиданья, наш ласковый Еврик...
На тесте наклонной зайду еще...
До свиданья, наш ласковый Еврик...
На тесте наклонной зайду еще...
до свидания депо...
до свидания депо...
Сочувствую...
У нас пока так на основном счете:
Сочувствую...
У нас пока так на основном счете:
я не про свое
я не про свое
Про свое готовь ТС к большому событию...
Она расставит все по своим местам.
И графики уже подготовлены к этому аспекту.
+/- 2-3 дня до кайфа. Я это знаю, а ты???
Про свое готовь ТС к большому событию...
Она расставит все по своим местам.
И графики уже подготовлены к этому аспекту.
+/- 2-3 дня до кайфа. Я это знаю, а ты???
К этому еще надо карты Таро раскинуть, и не помешает на кофейной гуще уточниться. А уж о магическом шаре вообще забывать не стоит