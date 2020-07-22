FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 246

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Палки еще актуальны?

Ты сомневаешься???


И на часе появились баевые с ТР 1.1487

Еню имеешь?

 
Lesorub:

Ты сомневаешься???


И на часе появились баевые с ТР 1.1487

Еню имеешь?

Да, какой прогноз ? Или я выше не прочитал.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, какой прогноз ? Или я выше не прочитал.

1.1371, оттуда бай до 1.1487

так планирую, а там посмотрим...

 
Lesorub:

1.1371, оттуда бай до 1.1487

так планирую, а там посмотрим...

Понятно, так и стою тоже.(продажи)

На бай пока нет еше.

 
Aleksandr Yakovlev:

Понятно, так и стою тоже.(продажи)

На бай пока нет еше.

Да,тухляк какой - то...

КУКЛ форум читает, заработать не дает!   

 
Lesorub:

КУКЛ форум читает, заработать не дает!    

Такое разве возможно? С нас мелочь стричь, ему наверно в падлу.

Он за крупнячком наверно гоняется.


 
Aleksandr Yakovlev:

Такое разве возможно? С нас мелочь стричь, ему наверно в падлу.

Он за крупнячком наверно гоняется.


Ха, за крупнячком...

Мы чипсы реальные светим, бери сейчас 50 п. на Ене.

По крупному. Год работать не будешь...И за крупнячка сойдешь.

 

Потратьте 11 минут своего времени на просмотр. Парень простой метод предлагает, на определение денежных входов, поддержек и сопротивлений.

https://www.youtube.com/watch?v=hxYHp4Xn9HE

Прикинул по канадцу его метод.

Два крупных объёма подряд тоже дают входы и локальные уровни.


 
Vladimir M.:

Потратьте 11 минут своего времени на просмотр. Парень простой метод предлагает, на определение денежных входов, поддержек и сопротивлений.

https://www.youtube.com/watch?v=hxYHp4Xn9HE

Прикинул по канадцу его метод.

Два крупных объёма подряд тоже дают входы и локальные уровни. 

там у него показана формула для AK2(и смежных мучеников):

math4AK2

 
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