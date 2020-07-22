FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 184

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Накинули палченков перед новостями...


 

Волна вниз закончилась. Теперь цель вверх до 1.1352.

EURUSD

 
Продать фунта, если что усредняться до хаев и выше. )))
 
praeiwis:

Пока летим по натоптанной... :



 
praeiwis:

Когда в последний раз включали терминал? :) Рисунок был сделан раньше... .

Да на нем цифирь не разобрать. Я про другое что, имхо, на недельках классическая башка с плечами рисуется. Ноябрь-декабрь куда-нить к 1.17-1.18, а оттуда к 1.06-1.07.
 
praeiwis:

Ну, про ваш вариант я тоже думал... просто я по фундаменталке ничего хорошего по евро на тот момент неслышал.... и движение вниз было какое-то незаконченое. Так и напрашывалься перелоу. Кстати я думаю падение может еще продольжиться, у меня там зона до  1.1090. Буду доливаться :) А про классику забудьте... в наше время почти вся "толпа" про это знает, и маркетмейкеры этим пользуются.

Всяко конечно может быть. Как грится - будем посмотреть.
 

КУКЛ нарисовал цель, затем загон в противоход, затем кидалово вовлеченных в покупки...

Классика дров...

 

USDJPY 114.98 профит по палкам с Н4

оттуда возможен набор продаж...

 

С паршивой овцы хоть клок...


 

Фунта закрыть часть и/или перевести в бу. Индекс:

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