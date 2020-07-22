FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 184
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Накинули палченков перед новостями...
Волна вниз закончилась. Теперь цель вверх до 1.1352.
Пока летим по натоптанной... :
Когда в последний раз включали терминал? :) Рисунок был сделан раньше... .
Ну, про ваш вариант я тоже думал... просто я по фундаменталке ничего хорошего по евро на тот момент неслышал.... и движение вниз было какое-то незаконченое. Так и напрашывалься перелоу. Кстати я думаю падение может еще продольжиться, у меня там зона до 1.1090. Буду доливаться :) А про классику забудьте... в наше время почти вся "толпа" про это знает, и маркетмейкеры этим пользуются.
КУКЛ нарисовал цель, затем загон в противоход, затем кидалово вовлеченных в покупки...
Классика дров...
USDJPY 114.98 профит по палкам с Н4
оттуда возможен набор продаж...
С паршивой овцы хоть клок...
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