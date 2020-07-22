FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 80

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Вульф на Луне:

Первый селл от 1.3123 ...

 
ккиви внутри дня...такая техника картинка у меня на югакиви
 
Сергей Криушин:
ккиви внутри дня...такая техника картинка у меня на юга

Не хочется вас подталкивать к сомнению, но у меня картинка говорит об обратном.


 

Лунь луневый уже стопы пошел собирать или гэп хочет закрыть...

луневый падает

 
Сергей Криушин:

А классный клипец...видеоряд у них всегда почему-то лучше чем у нас... как бы Филипп не старался...изящества и тонкости не хватает что ли

А что мы выше говорили?..куда поскачет наш проказник?...да как выше говорили - без разницы, лишь бы скакал...а наше дело ему красную дорожку постелить...в мелкоячеистую сеточку...))

Французкие духи... Мммм!

Близится развязка по еве...


 
Привет как дела у вас тут не знаю как это будет выглядеть Но это можно будет полагаю что на себя полагаться только на себя и своих роботов.своих просто не знаю как это можно сделать
 
Сережа Неважно:
Привет как дела у вас тут не знаю как это будет выглядеть Но это можно будет полагаю что на себя полагаться только на себя и своих роботов.своих просто не знаю как это можно сделать

ЧЕЕЕЕ?

 
Aleksandr Yakovlev:

Не хочется вас подталкивать к сомнению, но у меня картинка говорит об обратном.


Да уж заманил киви, а доллар похоже сдает позиции...пока к сопротивлению подошел... по теории должна быть коррекция, а то широко шагает - штаны порвет...)))

киви

 
Renat Akhtyamov:

Французкие духи... Мммм!

Близится развязка по еве...


ММММММ....Хороша девчушка...как говорится, мечтать не ввредно...((

ждем ждем впервой что ли...

еврона ворона

 
Сергей Криушин:

ММММММ....Хороша девчушка...как говорится, мечтать не ввредно...((

ждем ждем впервой что ли...


Нет ни одной взятке в + ...очередной слив по ходу, если выше пойдет...а нет вроде пошел в обратку...

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