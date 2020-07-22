FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 80
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Вульф на Луне:
Первый селл от 1.3123 ...
ккиви внутри дня...такая техника картинка у меня на юга
Не хочется вас подталкивать к сомнению, но у меня картинка говорит об обратном.
Лунь луневый уже стопы пошел собирать или гэп хочет закрыть...
А классный клипец...видеоряд у них всегда почему-то лучше чем у нас... как бы Филипп не старался...изящества и тонкости не хватает что ли
А что мы выше говорили?..куда поскачет наш проказник?...да как выше говорили - без разницы, лишь бы скакал...а наше дело ему красную дорожку постелить...в мелкоячеистую сеточку...))
Французкие духи... Мммм!
Близится развязка по еве...
Привет как дела у вас тут не знаю как это будет выглядеть Но это можно будет полагаю что на себя полагаться только на себя и своих роботов.своих просто не знаю как это можно сделать
ЧЕЕЕЕ?
Не хочется вас подталкивать к сомнению, но у меня картинка говорит об обратном.
Да уж заманил киви, а доллар похоже сдает позиции...пока к сопротивлению подошел... по теории должна быть коррекция, а то широко шагает - штаны порвет...)))
Французкие духи... Мммм!
Близится развязка по еве...
ММММММ....Хороша девчушка...как говорится, мечтать не ввредно...((
ждем ждем впервой что ли...
ММММММ....Хороша девчушка...как говорится, мечтать не ввредно...((
ждем ждем впервой что ли...
Нет ни одной взятке в + ...очередной слив по ходу, если выше пойдет...а нет вроде пошел в обратку...