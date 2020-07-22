FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 120

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Renat Akhtyamov:

отличное местечко

Спасибо!

А есть ли польза... вроде бы теже 50/50...и много заманухи от закрытости якобы тайных знаний дающих 100% профит при движении "против толпы"... и что там тайного бери себе и двигайся против толпы без всякой тайны... мой вердикт - развод...причем с упором на именно начинающих...и в чем тогда закрытость... в черной кошке в темной комнате... ищут ищут не могут найти... но за вход сразу просят бобла... )) так любой сайт можно изобразить... при минимальных знаниях движения рынка...проще на прибыльные Сигналы  подписаться...

 
Aleksandr Yakovlev:

Какой сегодня прекрасный день, светит солнышко, тепло. У меня отсыпной и завтра выходной))). В холодильнике коньяк и салаты готовы.

На дворе 23 июля и мой день рождения. Всех приглашаю к столу или просто поднять за меня рюмашку, другую)))

Поздравляю, у меня у брата тоже сегодня день рождения.

 
Aleksandr Yakovlev:

Какой сегодня прекрасный день, светит солнышко, тепло. У меня отсыпной и завтра выходной))). В холодильнике коньяк и салаты готовы.

На дворе 23 июля и мой день рождения. Всех приглашаю к столу или просто поднять за меня рюмашку, другую)))

Поздравляю!


 
Сергей Криушин:

А есть ли польза... вроде бы теже 50/50...и много заманухи от закрытости якобы тайных знаний дающих 100% профит при движении "против толпы"... и что там тайного бери себе и двигайся против толпы без всякой тайны... мой вердикт - развод...причем с упором на именно начинающих...и в чем тогда закрытость... в черной кошке в темной комнате... ищут ищут не могут найти... но за вход сразу просят бобла... )) так любой сайт можно изобразить... при минимальных знаниях движения рынка...проще на прибыльные Сигналы  подписаться...

тайны действительно нет

 

РЕБЯТА, СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ.


 
жею
Aleksandr Yakovlev:

РЕБЯТА, СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

Саш, давай, рости большой и толстый

И главное, по чаще смотри на ссылку, которую дала Ольга (sterva)

а также всегда держи под когнтролем дату процентной ставки по паре которую торгуешь и плюс доллар (ФРС)

больше ничего на первых порах знать не нужно

да прибудет к тебе профит!

 
Renat Akhtyamov:
жею

Саш, давай, рости большой и толстый

И главное, по чаще смотри на ссылку, которую дала Ольга (sterva)

а также всегда держи под когнтролем дату процентной ставки по паре которую торгуешь и плюс доллар (ФРС)

больше ничего на первых порах знать не нужно

да прибудет к тебе профит!

 
Профит прибудет, если принял подарок и продал Еврофунта!
 
Lesorub:
Профит прибудет, если принял подарок и продал Еврофунта!

Продал, спасибо.)))

Правда это было не по моему сигналу. Просто поверил и продал.

Мой сигнал появился позже и еще раз продал.

Двойной профит ращу)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Продал, спасибо.)))

Правда это было не по моему сигналу. Просто поверил и продал.

Мой сигнал появился позже и еще раз продал.

Двойной профит ращу)))

Ну, нормалек... Правда, я тоже, второй раз запрыгнул:


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