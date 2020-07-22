FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 43
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Как Вам Киви?
На предмет шортов в 0.7260 ?
Как Вам Киви?
На предмет шортов в 0.7260 ?
Легко, только надеюсь выше войти завтра.)
Вообще думалось, что рост более вероятен в перспективе. (0.78) примерно.
Легко, только надеюсь выше войти завтра.)
Вообще думалось, что рост более вероятен в перспективе.
Чиф:
Чиф:
Упс. Не та картинка была.
С чифом хочется по хорошему.)
Упс. Не та картинка была.
С чифом хочется по хорошему.)
Это что, телевышку ночью сдуло???
Это что, телевышку ночью сдуло???
Это не вышка, а хотелка.
Сдуло, но в сторону тренда. О быстрой консолидации речи быть не может. На крупных ТФ рост. Если евра "сработает" то утянет быстро вверх, если нет (или даже немного вниз), то сокойненько по тренду и тоже вверх, но не так быстро. Ничего против вульфов, рельсов, драгоценных камней и коллопутов. Держите меня трое, но будет так).
Север же просил что - то новенькое.
А все новенькое - это хорошо забытое старенькое.
Я колы и путы гонять не умею, как в той ветке...
Вот Вульф на Еньке:
также есть пикча и по Евре( опять Вульф):
Красивый график,с художественной точки зрения,но увы,увы.....не точнее,чем продавать вверху и покупать внизу. Кстати,ты какое-то долгое время сидел на шпалах,а потом начал выкабеливаться. Надоело однообразие? Знакомая моя в горах,сколько помню её,20пип туды-сюды на стандарте и всё. Что значит женское терпение и постоянство!
Красивый график,с художественной точки зрения, но увы,увы.....не точнее,чем продавать вверху и покупать внизу. Кстати,ты какое-то долгое время сидел на шпалах,а потом начал выкабеливаться. Надоело однообразие? Знакомая моя в горах,сколько помню её,20пип туды-сюды на стандарте и всё. Что значит женское терпение и постоянство!
Да забейте просто...
А Евра вчера взяла цель в 6WW, очередь за Енькой (из приведенных картинок... )
Да забейте просто...
А Евра вчера взяла цель в 6WW, очередь за Енькой (из приведенных картинок... )
Верните прежнего... с рельсами и палками. Уже было с волнами и вульфами. Все просели,слились, пропали.
У цены только два направления и уровни.
Верните прежнего... с рельсами и палками. Уже было с волнами и вульфами. Все просели,слились, пропали.
У цены только два направления и уровни.
Вчера акции Русала на сколько рухнули?
Сколько миллионщиков есть на форе?
А у многих граали в руках.
Так что МЕТР для котировки каждый подбирает для себя.
И не важно, что это будет...