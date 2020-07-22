FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 43

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sterva:


Как Вам Киви?

На предмет шортов в 0.7260 ?

 
Lesorub:

Как Вам Киви?

На предмет шортов в 0.7260 ?

Легко, только надеюсь выше войти завтра.)

Вообще думалось, что рост более вероятен в перспективе. (0.78) примерно.

 
sterva:

Легко, только надеюсь выше войти завтра.)

Вообще думалось, что рост более вероятен в перспективе.

Чиф:


 
Lesorub:

Чиф:


Упс. Не та картинка была.

С чифом хочется по хорошему.)упс

 
sterva:

Упс. Не та картинка была.

С чифом хочется по хорошему.)

Это что, телевышку ночью сдуло???     

 
Lesorub:

Это что, телевышку ночью сдуло???     

Это не вышка, а хотелка.

Сдуло, но в сторону тренда. О быстрой консолидации речи быть не может. На крупных ТФ рост. Если евра "сработает" то утянет быстро вверх, если нет (или даже немного вниз), то сокойненько по тренду и тоже вверх, но не так быстро. Ничего против вульфов, рельсов, драгоценных камней и коллопутов. Держите меня трое, но будет так).

 
Lesorub:

Север же просил что - то новенькое.

А все новенькое - это хорошо забытое старенькое.

Я колы и путы гонять не умею, как в той ветке...

Вот Вульф на Еньке:


Lesorub:

также есть пикча и по Евре( опять Вульф):


Красивый график,с художественной точки зрения,но увы,увы.....не точнее,чем продавать вверху и покупать внизу. Кстати,ты какое-то долгое время сидел на шпалах,а потом начал выкабеливаться. Надоело однообразие? Знакомая моя в горах,сколько помню её,20пип туды-сюды на стандарте и всё. Что значит женское терпение и постоянство!

 
Vadens:

Красивый график,с художественной точки зрения,     но увы,увы.....не точнее,чем продавать вверху и покупать внизу.   Кстати,ты какое-то долгое время сидел на шпалах,а потом начал выкабеливаться. Надоело однообразие? Знакомая моя в горах,сколько помню её,20пип туды-сюды на стандарте и всё. Что значит женское терпение и постоянство!

Да забейте просто...

А Евра вчера взяла цель в 6WW, очередь за Енькой (из приведенных картинок... )

 
Lesorub:

Да забейте просто...

А Евра вчера взяла цель в 6WW, очередь за Енькой (из приведенных картинок... )

Верните прежнего... с рельсами и палками. Уже было с волнами и вульфами. Все просели,слились, пропали.

У цены только два направления и уровни.

 
sterva:

Верните прежнего... с рельсами и палками. Уже было с волнами и вульфами. Все просели,слились, пропали.

У цены только два направления и уровни.

Вчера акции Русала на сколько рухнули?

Сколько миллионщиков есть на форе?

А у многих граали в руках.

Так что МЕТР для котировки каждый подбирает для себя.

И не важно, что это будет...

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