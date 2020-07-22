FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 139

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Renat Akhtyamov:

Хорош рынок бомбить, оставьте немножечко

)

Да куда он денется, всем хватит и еще всем останется на многие лета, если раньше не отменят...там говорят бобла не мерено - раздавали бы бесплатно, да закон не позволяет, нужно только через хитрые торги или обмен с умом...игра своего рода: кто правильнее угадает будущее движение цены...а бобла столько, что нашими мизерными счетами не вычерпать за века...

 
Сергей Криушин:

Да куда он денется, всем хватит и еще всем останется на многие лета, если раньше не отменят...там говорят бобла не мерено - раздавали бы бесплатно, да закон не позволяет, нужно только через хитрые торги или обмен с умом...игра своего рода: кто правильнее угадает будущее движение цены...а бобла столько, что нашими мизерными счетами не вычерпать за века...

да я просто радуюсь за вас

)

 
Renat Akhtyamov:

да я просто радуюсь за вас

)

Да, понятно что просто прикол, пишу тоже просто поболтать...да и для тех кто не уверен в мощности рынка...есть же и такие которые говорят, что на всех не хватит...лучше не играть... как в армии говорили: не можешь ср**ть - не мучай ж**у... регулярно смотрю РБК и видно и понятно, что бобла в мире не мерено - не знают куда девать...также и то верно, что богатые богатеют, а бедные еще быстрей беднеют...бедному не из чего инвестировать в технологии...только на еду, а еду выбрасывают на свалки и уничтожают сотнями тонн...вообще, дикий парадокс существования капитала: тратят мегатонны энергии и бобла, чтобы потом все уничтожить, если не пошло...нет чтобы раздать бедным...своего рода инвестиция в будущее население... так нет же, боятся перенаселения Земли...или иначе говорят, наступит коммунизм, и никто ничего не будет делать - прогресс остановится...)) любопытство и любознательность и желание творить я думаю  никогда не иссякнет в человеке - потому он и стал человеком...

 
Подскажите плиз в личку - где демка ходит по выходным, МТ4, пары любые?
 
Renat Akhtyamov:
Подскажите плиз в личку - где демка ходит по выходным, МТ4, пары любые?

На биткоинах.

 
Uladzimir Izerski:

На биткоинах.

ага. Нашел я. Крипта бегает по выходным. Только черепашьими шажками

 

Закрылась жижа...   


 

Индекс Евро, возможная коррекция:


 

Индекс бакса:


 

А как вам такой вариант.


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