FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 139
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Хорош рынок бомбить, оставьте немножечко
)
Да куда он денется, всем хватит и еще всем останется на многие лета, если раньше не отменят...там говорят бобла не мерено - раздавали бы бесплатно, да закон не позволяет, нужно только через хитрые торги или обмен с умом...игра своего рода: кто правильнее угадает будущее движение цены...а бобла столько, что нашими мизерными счетами не вычерпать за века...
Да куда он денется, всем хватит и еще всем останется на многие лета, если раньше не отменят...там говорят бобла не мерено - раздавали бы бесплатно, да закон не позволяет, нужно только через хитрые торги или обмен с умом...игра своего рода: кто правильнее угадает будущее движение цены...а бобла столько, что нашими мизерными счетами не вычерпать за века...
да я просто радуюсь за вас
)
да я просто радуюсь за вас
)
Да, понятно что просто прикол, пишу тоже просто поболтать...да и для тех кто не уверен в мощности рынка...есть же и такие которые говорят, что на всех не хватит...лучше не играть... как в армии говорили: не можешь ср**ть - не мучай ж**у... регулярно смотрю РБК и видно и понятно, что бобла в мире не мерено - не знают куда девать...также и то верно, что богатые богатеют, а бедные еще быстрей беднеют...бедному не из чего инвестировать в технологии...только на еду, а еду выбрасывают на свалки и уничтожают сотнями тонн...вообще, дикий парадокс существования капитала: тратят мегатонны энергии и бобла, чтобы потом все уничтожить, если не пошло...нет чтобы раздать бедным...своего рода инвестиция в будущее население... так нет же, боятся перенаселения Земли...или иначе говорят, наступит коммунизм, и никто ничего не будет делать - прогресс остановится...)) любопытство и любознательность и желание творить я думаю никогда не иссякнет в человеке - потому он и стал человеком...
Подскажите плиз в личку - где демка ходит по выходным, МТ4, пары любые?
На биткоинах.
На биткоинах.
ага. Нашел я. Крипта бегает по выходным. Только черепашьими шажками
Закрылась жижа...
Индекс Евро, возможная коррекция:
Индекс бакса:
А как вам такой вариант.