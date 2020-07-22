FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 240

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Aleksandr Yakovlev:
Кто нибудь фунта продает?
Я в продажах
 

И жижа... Действия КУКЛа по искусственному снижению цены с целью получения прибыли:


 
Lesorub:

Все правильно! ТР 1.2577 прежний!!!

А он не может рухнуть сильно ниже, как думаете?
 
Yevhenii Levchenko:
А он не может рухнуть сильно ниже, как думаете?

Здесь конкретный паттерн с конкретной целью!

Зачем гадать?

 
Lesorub:

Здесь конкретный паттерн с конкретной целью!

Зачем гадать?

Наверное незачем
 
Lesorub:

И жижа... Действия КУКЛа по искусственному снижению цены с целью получения прибыли:

А еще, Трамп порадовался(наверно были переговоры о ценах) за то что Саудиты заявили что будут восстанавливать Сирию, а при таких ценах какое же восстановление? По итогам этого Рождества и открытию торговли можно смело утверждать что на ресурсах forex tradingcharts com и investing com живет знатный рисовач котировок. )))

 
Unicornis:

А еще, Трамп порадовался(наверно были переговоры) за то что Саудиты заявили что будут восстанавливать Сирию, а при таких ценах какое же восстановление? По итогам этого Рождества и открытию торговли можно смело утверждать что на ресурсах forex tradingcharts com и investing com живет знатный рисовач котировок. )))

На хе.сом канадец до сих пор висит выше 1.4... что-то их всех переклинило. Или они все с одного источника берут информацию
 
Yevhenii Levchenko:
На хе.сом канадец до сих пор висит выше 1.4... что-то их всех переклинило. Или они все с одного источника берут информацию

Может там инфа на па пару дней вперёд, так сказать инсайд?)

 
Vitaly Muzichenko:

Может там инфа на па пару дней вперёд, так сказать инсайд?)

Только можно ли считать публично доступный инсайд инсайдом?)
 
Yevhenii Levchenko:
Только можно ли считать публично доступный инсайд инсайдом?)

Ну может в связи с праздниками забыли переключить на текущее состояние рынка)

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