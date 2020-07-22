FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 240
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Кто нибудь фунта продает?
И жижа... Действия КУКЛа по искусственному снижению цены с целью получения прибыли:
Все правильно! ТР 1.2577 прежний!!!
А он не может рухнуть сильно ниже, как думаете?
Здесь конкретный паттерн с конкретной целью!
Зачем гадать?
Здесь конкретный паттерн с конкретной целью!
Зачем гадать?
И жижа... Действия КУКЛа по искусственному снижению цены с целью получения прибыли:
А еще, Трамп порадовался(наверно были переговоры о ценах) за то что Саудиты заявили что будут восстанавливать Сирию, а при таких ценах какое же восстановление? По итогам этого Рождества и открытию торговли можно смело утверждать что на ресурсах forex tradingcharts com и investing com живет знатный рисовач котировок. )))
А еще, Трамп порадовался(наверно были переговоры) за то что Саудиты заявили что будут восстанавливать Сирию, а при таких ценах какое же восстановление? По итогам этого Рождества и открытию торговли можно смело утверждать что на ресурсах forex tradingcharts com и investing com живет знатный рисовач котировок. )))
На хе.сом канадец до сих пор висит выше 1.4... что-то их всех переклинило. Или они все с одного источника берут информацию
Может там инфа на па пару дней вперёд, так сказать инсайд?)
Может там инфа на па пару дней вперёд, так сказать инсайд?)
Только можно ли считать публично доступный инсайд инсайдом?)
Ну может в связи с праздниками забыли переключить на текущее состояние рынка)