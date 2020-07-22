FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 31
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Еню закрыл...
Так может в обратную ее.))
Так может в обратную ее.))
полагаю, рано...
Ситуация ровно такая на Еньке, как и вчера...
Зашел по Евроене с хотелкой в 54 пункта:
Возможный вход по Чифу:
пацан сказал, пацан сделал...
Ну и Еня:
А пока всем до вечера...
Там посмотрим на безобразия, что натворил днем.
Саш, а ты МА-шки казал. Выбросил?
Нет, зачем.
Чет, какая - то тягомотина седня...
фунт не захотел, закрыт с минимальным профитом..., до следующей недели:
Чет какая - то тягомотина седня...
Куда по твоему дальше евра пойдет? По мне так цена пойдет к 1.2290, но я боюсь ошибаюсь.
Куда по твоему дальше евра пойдет? По мне так цена пойдет к 1.2290, но я боюсь ошибаюсь.
Если начнется веселье США и Китая, которое инициировал Трамп. То на рынке начнется пляска валют....