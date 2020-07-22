FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 31

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Lesorub:

Еню закрыл...


Так может в обратную ее.))

 
sterva:

Так может в обратную ее.))

полагаю, рано...


 

Ситуация ровно такая на Еньке, как и вчера...


 

Зашел по Евроене с хотелкой в  54 пункта:


 

Возможный вход по Чифу:


пацан сказал, пацан сделал...


 

Ну и Еня:


А пока всем до вечера...

Там посмотрим на безобразия, что натворил днем.     

 
Renat Akhtyamov:
Саш, а ты МА-шки казал. Выбросил?

Нет, зачем.

 

Чет, какая - то тягомотина седня...

фунт не захотел, закрыт с минимальным профитом..., до следующей недели:


 
Lesorub:

Чет какая - то тягомотина седня...


Куда по твоему дальше евра пойдет? По мне так цена пойдет к 1.2290, но я боюсь ошибаюсь.

 
Aleksandr Yakovlev:

Куда по твоему дальше евра пойдет? По мне так цена пойдет к 1.2290, но я боюсь ошибаюсь.

Если начнется веселье США и Китая, которое инициировал Трамп. То на рынке начнется пляска валют....

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