FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 156

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Деревянный 69 в моменте...

Пусть на 100 едет!!!

 
рубль приожил
[Удален]  
Вот у вас как все заморочено, проще надо быть проще и деньги к вам потянутся:)))))))))))
 

Простота - хуже воровства...

мдяяя ...


 
Lesorub:

Простота - хуже воровства...

мдяяя ...

на киви подсел?
 
Renat Akhtyamov:
на киви подсел?
Где есть возможное движение, там и запрыгивают...
 
Renat Akhtyamov:

ты Pako видел где - нибудь на просторах?

тут давно не появляется, нужен он мне...

 
Lesorub:

ты Pako видел где - нибудь на просторах?

тут давно не появляется, нужен он мне...

Это у него негр на аватарке был? 
[Удален]  

Технический прогноз по USD/CHF. Факторы медвежьего рынка : 
- несколько фигур "падающая звезда" 
- разворотная фигура "Медвежье поглощение " 
- третий фактор это возможность коррекции к 50% по Фибоначчи. 
Анализ на долгосрочную перспективу, потенциал хода больше 250 пунктов. Для входа в рынок надо посмотреть как закроется месяц, если фигура поглощения подтверждается, буду искать продажи на более мелких таймфреймах.

 
Lesorub:

ты Pako видел где - нибудь на просторах?

тут давно не появляется, нужен он мне...

нет
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