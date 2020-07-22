FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 156
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Деревянный 69 в моменте...
Пусть на 100 едет!!!
Простота - хуже воровства...
мдяяя ...
Простота - хуже воровства...
мдяяя ...
на киви подсел?
ты Pako видел где - нибудь на просторах?
тут давно не появляется, нужен он мне...
ты Pako видел где - нибудь на просторах?
тут давно не появляется, нужен он мне...
Технический прогноз по USD/CHF. Факторы медвежьего рынка :
- несколько фигур "падающая звезда"
- разворотная фигура "Медвежье поглощение "
- третий фактор это возможность коррекции к 50% по Фибоначчи.
Анализ на долгосрочную перспективу, потенциал хода больше 250 пунктов. Для входа в рынок надо посмотреть как закроется месяц, если фигура поглощения подтверждается, буду искать продажи на более мелких таймфреймах.
ты Pako видел где - нибудь на просторах?
тут давно не появляется, нужен он мне...