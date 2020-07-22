FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 183

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Unicornis:

Как то слабо суют, тяпница, я хз.

Unicornis:

Вот и подождем 1.3065 или понедельника.)

как минимум до лета
 
А как же новогодний загон фунта в небо? Печаль.
 

Хочу по 100 ...

Мож тогда, чему - нибудь, научимся...

 

И есть такая фишка...


 

Было:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

Lesorub, 2018.11.08 19:07

Вот мой план относительно фунта.

Заранее!!!



на 1.2934 можно закрыть 2/3 позиции

(ИМХа...)


Стало:

Наш пострел везде успел...

212 пунктов опе не помеха.

 

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page152#comment_8388221

ну теперь можно начинать пробывать покупать евру с короткими стопами

в 1.1620+-  если проходим , то  вторая цель 1.21+ 

так же появилась ещё одна нижняя цель не обязательная зона в районе 1.0650

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.08.15
  • www.mql5.com
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GhostMan:

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page152#comment_8388221

ну теперь можно начинать пробывать покупать евру с короткими стопами

в 1.1620+-  если проходим , то  вторая цель 1.21+ 

так же появилась ещё одна нижняя цель не обязательная зона в районе 1.0650

Разворота нет, заходной в верх нет...

Какой смысл???

Протянуть вниз могут сколь угодно...

 

На этой неделе должна закончится третья вниз на EURUSD. Это уровень 1.1190. После будет рывок вверх. Поэтому сейчас, до этого уровня можно продавать. Желательно ловить откаты на М1-М15, чтобы стопы ставить короче.

EURUSD

 

330 п. закрыто, перед откатом...


 

Первое дно у фунта. Индекс:

индекс

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