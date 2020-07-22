FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 61
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Английский фунт. Безопасная точка входа, на М5 образовался Нисходящий тренд с ускорением, после чего неглубокий Коррекционный откат и в нем цена дала возможность встать на Sell.
Пятница + ВВП = 50/50
Пятница + ВВП = 50/50
как будто в среду и если нет ВВП, то вероятность вырастет до 100%?
В пятницу иногда падают объемы, но не в такие дни, когда данные по ВВП выходят! И это связанно именно с тем, что пятницу закрывается торговая неделю, и народ, если нет новостей просто разбегается...
Пятница + ВВП = 50/50
ага
и я писал, что если меньше чем 40/60, эту не торгуем
Где какой тут флет...50/50 а все летит по 200 -300 пп... да, надо было слушать опытных умудренных и не раз битых Форексом...и когда уже закончится этот полет в бездну...
ха-ха, и кто это такие?
кого надо слушать?
тут спонсоров нема...
Где какой тут флет...50/50 а все летит по 200 -300 пп... да, надо было слушать опытных умудренных и не раз битых Форексом...и когда уже закончится этот полет в бездну...
поменьше риск и ориентир на флет такого характера
Сергей, ну ведь и Лесоруб кидает скрины с расчетом не на 20 пунктов...
поменьше риск и ориентир на флет такого характера
Сергей, ну ведь и Лесоруб кидает скрины с расчетом не на 20 пунктов...
Я вообще не знаю, где развернут цену.
Все расчеты носят лишь вероятные предположения.
Точно скажет только организатор.
Вот только нам ли???
Фунтяра у расчетной цели в 6 WW с Н4. Коррекция? Продолжение движения?
на Н1 окончание волны чуть ниже, на 1.3645
по Евре набираю помалу, но цену продавливают вниз...
По Чифу явный сигнал на продажу с известными целями
Вот только опять же, на сколько КУКЛ протянет выше цену?
По Чифу явный сигнал на продажу с известными целями
Вот только опять же, на сколько КУКЛ протянет выше цену?
Австралийский доллар покупали?