FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 61

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Sergey Lazarenko:

Английский фунт. Безопасная точка входа, на М5 образовался Нисходящий тренд с ускорением, после чего неглубокий Коррекционный откат и в нем цена дала возможность встать на Sell.


Пятница + ВВП = 50/50

 
sterva:

Пятница + ВВП = 50/50

как будто в среду и если нет ВВП, то вероятность вырастет до 100%?

В пятницу иногда падают объемы, но не в такие дни, когда данные по ВВП выходят! И это связанно именно с тем, что пятницу закрывается торговая неделю, и народ, если нет новостей просто разбегается...

 
sterva:

Пятница + ВВП = 50/50

 
Renat Akhtyamov:

ага

и я писал, что если меньше чем 40/60, эту не торгуем

Где какой тут флет...50/50 а все летит по 200 -300 пп... да, надо было слушать опытных умудренных и не раз битых Форексом...и когда уже закончится этот полет в бездну...
 
Сергей Криушин:
Где какой тут флет...50/50 а все летит по 200 -300 пп... да, надо было слушать опытных умудренных и не раз битых Форексом...и когда уже закончится этот полет в бездну...

ха-ха, и кто это такие? 

кого надо слушать?

тут спонсоров нема...

 
Сергей Криушин:
Где какой тут флет...50/50 а все летит по 200 -300 пп... да, надо было слушать опытных умудренных и не раз битых Форексом...и когда уже закончится этот полет в бездну...

поменьше риск и ориентир на флет такого характера

Сергей, ну ведь и Лесоруб кидает скрины с расчетом не на 20 пунктов...

 
Renat Akhtyamov:

поменьше риск и ориентир на флет такого характера

Сергей, ну ведь и Лесоруб кидает скрины с расчетом не на 20 пунктов...

Я вообще не знаю, где развернут цену.

Все расчеты носят лишь вероятные предположения.

Точно скажет только организатор.

Вот только нам ли???


Фунтяра у расчетной цели в 6 WW с Н4. Коррекция? Продолжение движения?

на Н1 окончание волны чуть ниже, на 1.3645


 

по Евре набираю помалу, но цену продавливают вниз...


 

По Чифу явный сигнал на продажу с известными целями

Вот только опять же, на сколько КУКЛ протянет выше цену?


 
Lesorub:

По Чифу явный сигнал на продажу с известными целями

Вот только опять же, на сколько КУКЛ протянет выше цену?


Австралийский доллар покупали?

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