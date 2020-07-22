FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 168
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раньше зелененькая плитка присутствовала
счас нет?
Не понял юмора...
По моему графику надо дождаться пробоя и закрепления, потом наверх.
На 4х часовом там вообще цель 1.22
По моему графику надо дождаться пробоя и закрепления, потом наверх.
На 4х часовом там вообще цель 1.22
Скорей до конца года эпоха затяжного флета или ценового равновесия т.к. повышение цены на черное золото до $100 будет уравновешиваться повышением ставки ФРС...
Лексус:
Лексус:
Крутто...если все захотят такой халявы, то может и не случиться, доллар то по любому будет укрепляться... у них же там сейчас все на взлете... а так да, дай бог каждому... хотя бы по чуть чуть...))
Крутто...если все захотят такой халявы, то может и не случиться, доллар то по любому будет укрепляться... у них же там сейчас все на взлете... а так да, дай бог каждому... хотя бы по чуть чуть...))
ага...
ага...
Молодца,..ничего не скажешь, восторг и восхищение...респект и уважение, как говорится объективная реальность против всех супер научных изысканий грааля... да, против лома нет приема... так ломать систему...скоро и денег не будут отдавать...)))
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/10/10/2018/5bbdb0269a79479a2fd7cc48?from=main
Возможный европлан:
Входы: тест пробоя наклонной линии...
Тож самое на индексе бакса: