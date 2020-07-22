FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 168

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Renat Akhtyamov:

раньше зелененькая плитка присутствовала

счас нет?

Не понял юмора...


 

По моему графику надо дождаться пробоя и закрепления, потом наверх.

На 4х часовом там вообще цель 1.22

 
Aleksandr Yakovlev:

По моему графику надо дождаться пробоя и закрепления, потом наверх.

На 4х часовом там вообще цель 1.22

Скорей до конца года эпоха затяжного флета или ценового равновесия т.к. повышение цены на черное золото до $100 будет уравновешиваться повышением ставки ФРС...

ева

 

Лексус:


 
Lesorub:

Лексус:


Крутто...если все захотят такой халявы, то может и не случиться, доллар то по любому будет укрепляться... у них же там сейчас все на взлете... а так да, дай бог каждому... хотя бы по чуть чуть...))

 
Сергей Криушин:

Крутто...если все захотят такой халявы, то может и не случиться, доллар то по любому будет укрепляться... у них же там сейчас все на взлете... а так да, дай бог каждому... хотя бы по чуть чуть...))

ага...


 
Lesorub:

ага...


Молодца,..ничего не скажешь, восторг и восхищение...респект и уважение, как говорится объективная реальность против всех супер научных изысканий грааля... да, против лома нет приема... так ломать систему...скоро и денег не будут отдавать...)))

 
Сотрудники полиции задержали участников группы, которые занимались махинациями на рынке Forex. Жертвами злоумышленников стали свыше тысячи человек

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/10/10/2018/5bbdb0269a79479a2fd7cc48?from=main
МВД разоблачило миллиардное хищение на рынке Forex
МВД разоблачило миллиардное хищение на рынке Forex
  • www.rbc.ru
Сотрудники полиции задержали участников группы, которые занимались махинациями на рынке Forex. Жертвами злоумышленников стали свыше тысячи человек
 

Возможный европлан:

Входы: тест пробоя наклонной линии...

 

Тож самое на индексе бакса:


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