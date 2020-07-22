FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 48
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Не трогайте его.
Еще вверх пройдет.)
Соблазн (по оанде если смотреть) есть конечно, но мне кажется рановато и вверх с февраля ползет.
Коллопутчики тоже вверх прогнозили. Да и за
выходные
ничего не случится)))
США обстреляли Дамаск «Томагавками»
США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк».
В понедельник может быть интересным открытие...
Как там наш деревянный???
США обстреляли Дамаск «Томагавками»
США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк».
В понедельник может быть интересным открытие...
Как там наш деревянный???
Замечательно, волатильность будет отличная
Замечательно, волатильность будет отличная
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО???
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО???
Хорошая волатильность это же то что нужно для трейдеров )))))) ну и рост доллара тоже
Конечно для тех кто в лонгах по доллару, а для тех кто в нацвалюте то не очень
США обстреляли Дамаск «Томагавками»
США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк».
В понедельник может быть интересным открытие...
Как там наш деревянный???
Ржу не могу...
103 ракеты, жертв среди мирного населения и сирийских военных нет.
Клоуны да и только...
В понедельник может быть интересным открытие...
Как там наш деревянный???
да ничего страшного не будет максимум вернёмся в 65. если учесть что коридор для него 62-67...
США обстреляли Дамаск «Томагавками»
США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк».
Спасибо США за рекламу СОВЕТСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ВООРУЖЕНИЯ
Ржу не могу...
103 ракеты, жертв среди мирного населения и сирийских военных нет.
Клоуны да и только...
Очевидно же что это специально так делают чтобы повысить волатильность рынков, воевать по серьезному никто не хочет, это такой хитрый план чтобы на сдвигах покупать, а промедление было скорее всего связано с тем чтобы аккуратно разметить места ударов чтобы не задеть друг друга, это все просто игра-театр для публики чтобы на нервах сыграть
Спасибо США за рекламу СОВЕТСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ВООРУЖЕНИЯ
Ржу не могу...
103 ракеты, жертв среди мирного населения и сирийских военных нет.
Клоуны да и только...
а для тебя жертвы среди мирного населения это результат?
задача была военные базы разбомбить и склады с хим оружием.