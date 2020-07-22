FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 48

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sterva:

Не трогайте его.

Еще вверх пройдет.)

Соблазн (по оанде если смотреть) есть конечно, но мне кажется рановато и вверх с февраля ползет.

Коллопутчики тоже вверх прогнозили. Да и за



выходные

ничего не случится)))

США обстреляли Дамаск «Томагавками»

США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк».


В понедельник может быть интересным открытие... 

Как там наш деревянный???

 
Lesorub:

США обстреляли Дамаск «Томагавками»

США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк».


В понедельник может быть интересным открытие... 

Как там наш деревянный???

Замечательно, волатильность будет отличная

 
transcendreamer:

Замечательно, волатильность будет отличная

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО???

 
Lesorub:

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО???

Хорошая волатильность это же то что нужно для трейдеров )))))) ну и рост доллара тоже

Конечно для тех кто в лонгах по доллару, а для тех кто в нацвалюте то не очень

 
Lesorub:

США обстреляли Дамаск «Томагавками»

США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк».


В понедельник может быть интересным открытие... 

Как там наш деревянный???

Ржу не могу...
103 ракеты, жертв среди мирного населения и сирийских военных нет.
Клоуны да и только...

 
Lesorub:

В понедельник может быть интересным открытие... 

Как там наш деревянный???

да ничего страшного не будет максимум вернёмся в 65. если учесть что коридор для него 62-67...

 
Lesorub:

США обстреляли Дамаск «Томагавками»

США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк».

Спасибо США за рекламу СОВЕТСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ВООРУЖЕНИЯ 

 
Konstantin Nikitin:

Ржу не могу...
103 ракеты, жертв среди мирного населения и сирийских военных нет.
Клоуны да и только...

Очевидно же что это специально так делают чтобы повысить волатильность рынков, воевать по серьезному никто не хочет, это такой хитрый план чтобы на сдвигах покупать, а промедление было скорее всего связано с тем чтобы аккуратно разметить места ударов чтобы не задеть друг друга, это все просто игра-театр для публики чтобы на нервах сыграть

 
GhostMan:

Спасибо США за рекламу СОВЕТСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ВООРУЖЕНИЯ 

Да и в военкомат не пустили...


 
Konstantin Nikitin:

Ржу не могу...
103 ракеты, жертв среди мирного населения и сирийских военных нет.
Клоуны да и только...

а для тебя жертвы среди мирного населения это результат?
задача была военные базы разбомбить и склады с хим оружием.

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