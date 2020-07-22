FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 30

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Ну что, Еня захавала ордера:

Бум посмотреть...      

 
Lesorub:

Ну что, Еня захавала ордера:

Бум посмотреть...      

Будь внимательней, когда подойдет к уровню 106.20-30

 
Тоже сделку открыл и в БУ поставил. Потом дольюсь еще. 
 
Aleksandr Yakovlev:

... не мне тебя учить, ты и сам кого хочешь научишь. ...

Это точно - научить всегда проще чем заработать.

 
Я только собираюсь купить
 
Еще 1 сделка. Надеюсь все будет так как хочется.)))
 
Всем привет. С прошедшими! Какие мысли по фунту?  
 
Ну судя по теху, в долгосроке в лонг. По фундаменталу - непонятно.
 
Aleksandr Yakovlev:
Еще 1 сделка. Надеюсь все будет так как хочется.)))
Саш, а ты МА-шки казал. Выбросил?
 

Еню закрыл...


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