FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 30
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Ну что, Еня захавала ордера:
Бум посмотреть...
Ну что, Еня захавала ордера:
Бум посмотреть...
Будь внимательней, когда подойдет к уровню 106.20-30
... не мне тебя учить, ты и сам кого хочешь научишь. ...
Это точно - научить всегда проще чем заработать.
Еще 1 сделка. Надеюсь все будет так как хочется.)))
Еню закрыл...