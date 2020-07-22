FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 245
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Признаю, лесоруб был прав.
у него лунь падает скорее всего до сих пор ...
Ты свою торговлю покажи...
Только не 1000 ордеров, это уже видели.
А на Луне я возьму 500 пунктов движения (на сейчас...)
Ты свою торговлю покажи...
Только не 1000 ордеров, это уже видели.
А на Луне я возьму 500 пунктов движения (на сейчас...)
если 1000 ордеров не устраивает, тогда и показывать нечо
всё по старому
;)по луню закрыл убыток?
если 1000 ордеров не устраивает, тогда и показывать нечо
всё по старому
;)по луню закрыл убыток?
С какого хрена???
Я же пишу, возьму больше 500 п. хода:
С какого хрена???
Я же пишу, возьму больше 500 п. хода:
может быть и переждешь, если не закроются
пол форума уже об этом
может быть и переждешь, если не закроются
пол форума уже об этом
Они разные бывают... Кто в ООО, а кто и в офшорах сидит.
Поди, закрой, если духа хватит.
Евру чуешь???
Они разные бывают... Кто в ООО, а кто и в офшорах сидит.
Поди, закрой, если духа хватит.
Евру чуешь???
ага
хорошая сделка намечается
пока прогнозить не буду, боюсь спугнуть
ага
хорошая сделка намечается
пока прогнозить не буду, боюсь спугнуть
Если есть сигнал, не спугнешь, свое заберешь по любасу!
Еще тебе подарочек к Новому году: иди на Еню М15.
Там тебя ждет вкуснятка до 110.85 с текущих, второй вход от 109.83
Евро: Sell limit 1.1456
TP 1.1371
Привет. Палки еще актуальны?