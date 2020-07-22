FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 245

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Aleksandr Yakovlev:

Признаю, лесоруб был прав.

у него лунь падает скорее всего до сих пор ...
 
Renat Akhtyamov:
у него лунь падает скорее всего до сих пор ...

Ты свою торговлю покажи... 

Только не 1000 ордеров, это уже видели.

 А на Луне я возьму 500 пунктов движения (на сейчас...)

 
Lesorub:

Ты свою торговлю покажи... 

Только не 1000 ордеров, это уже видели.

 А на Луне я возьму 500 пунктов движения (на сейчас...)

если 1000 ордеров не устраивает, тогда и показывать нечо

всё по старому

;)

по луню закрыл убыток?
 
Renat Akhtyamov:

если 1000 ордеров не устраивает, тогда и показывать нечо

всё по старому

;)

по луню закрыл убыток?

С какого хрена???

Я же пишу, возьму больше 500 п. хода:


 
Lesorub:

С какого хрена???

Я же пишу, возьму больше 500 п. хода:

может быть и переждешь, если не закроются

пол форума уже об этом

 
Renat Akhtyamov:

может быть и переждешь, если не закроются

пол форума уже об этом

Они разные бывают... Кто в ООО, а кто и в офшорах сидит.

Поди, закрой, если духа хватит.


Евру чуешь???

 
Lesorub:

Они разные бывают... Кто в ООО, а кто и в офшорах сидит.

Поди, закрой, если духа хватит.


Евру чуешь???

ага

хорошая сделка намечается

пока прогнозить не буду, боюсь спугнуть

 
Что шуметь. Из 9-ти отзываются 5 лицензий. Остались 4-ре компании имеющие Российскую лицензию, и несколько имеющих Белорусскую.
 
Renat Akhtyamov:

ага

хорошая сделка намечается

пока прогнозить не буду, боюсь спугнуть

Если есть сигнал, не спугнешь, свое заберешь по любасу!

Еще тебе подарочек к Новому году: иди на Еню М15.

Там тебя ждет вкуснятка до 110.85 с текущих, второй вход от 109.83

 
Lesorub:

Евро: Sell limit 1.1456

                   TP 1.1371

                   

Привет. Палки еще актуальны?

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