FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 68

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Евро, Н1, Нисходящий Тренд, в нем простая форма Коррекционого отката(А,В,С), точка входа, пробой (ВС), слом Коррекции


 
что-то все встало, видимо данных по безработице в Швейцарии ждут
 
 
Sergey Lazarenko:

так по Тренду же! При сломе Коррекционного отката, зато безопасно

Ну,ежели наука такая. Мне прадеды завещали на дне не продавать,на потолке не покупать.

 
Vadens:

Ну,ежели наука такая. Мне прадеды завещали на дне не продавать,на потолке не покупать.

я не пойму, где вы Дно то увидели?

А Джон Мерфи это кто? Дед,Прадед? Или папа?
 

Золото, имеем Нисходящий Канала(Н1), в нем на М1 был Коррекционный откат(Усложненная форма Коррекции, более 3 волн), после того как цена его поломала, пробив Опорную точку, я продал, потому как Вектор который тянул вверх, сломан, а Вектор который тянул вниз, по прежнему в силе(Нисходящий тренд).


@Vadens объясните ка мне, вот сейчас Сильный тренд вниз, периодически возникают Откаты, где вы собираетесь присоединятся к этому Нисходящему тренду? 

 
Опять все встало, видимо ждут когда Трамп сегодня торговцев приободрит, в 21:00
 
Vadens:

Ну,ежели наука такая. Мне прадеды завещали на дне не продавать,на потолке не покупать.

Обоснуй днище?

Сейчас по моему вообще не понятно - толи дно толи нет

Не спорю, что в любой момент может остановиться

Вопрос только в том - насколько хватит денег у противотрендующих?

 
Sergey Lazarenko:

Золото, имеем Нисходящий Канала(Н1), в нем на М1 был Коррекционный откат(Усложненная форма Коррекции, более 3 волн), после того как цена его поломала, пробив Опорную точку, я продал, потому как Вектор который тянул вверх, сломан, а Вектор который тянул вниз, по прежнему в силе(Нисходящий тренд).


@Vadens объясните ка мне, вот сейчас Сильный тренд вниз, периодически возникают Откаты, где вы собираетесь присоединятся к этому Нисходящему тренду? 

Презренный металл не смотрю. На фунте старшая тенденция вниз. К спускающимся присоединился бы на 3760,т.к. тенденция и своп попутны,редко бывает на мажорах.

 
Renat Akhtyamov:

Обоснуй днище?

Сейчас по моему вообще не понятно - толи дно толи нет

Не спорю, что в любой момент может остановиться

Вопрос только в том - насколько хватит денег у противотрендующих?

У противодующих денех не хватит. Плюс против свопа у меня. Фунт в покупках размазать может по стене,но и продавать щас поостерёгся бы,лёг на плиту и может откинуть к 3760.

...Это я вчера так гавкнул в пустоту от скуки.

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