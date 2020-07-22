FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 68
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Евро, Н1, Нисходящий Тренд, в нем простая форма Коррекционого отката(А,В,С), точка входа, пробой (ВС), слом Коррекции
так по Тренду же! При сломе Коррекционного отката, зато безопасно
Ну,ежели наука такая. Мне прадеды завещали на дне не продавать,на потолке не покупать.
Ну,ежели наука такая. Мне прадеды завещали на дне не продавать,на потолке не покупать.
я не пойму, где вы Дно то увидели?А Джон Мерфи это кто? Дед,Прадед? Или папа?
Золото, имеем Нисходящий Канала(Н1), в нем на М1 был Коррекционный откат(Усложненная форма Коррекции, более 3 волн), после того как цена его поломала, пробив Опорную точку, я продал, потому как Вектор который тянул вверх, сломан, а Вектор который тянул вниз, по прежнему в силе(Нисходящий тренд).
@Vadens объясните ка мне, вот сейчас Сильный тренд вниз, периодически возникают Откаты, где вы собираетесь присоединятся к этому Нисходящему тренду?
Ну,ежели наука такая. Мне прадеды завещали на дне не продавать,на потолке не покупать.
Обоснуй днище?
Сейчас по моему вообще не понятно - толи дно толи нет
Не спорю, что в любой момент может остановиться
Вопрос только в том - насколько хватит денег у противотрендующих?
Золото, имеем Нисходящий Канала(Н1), в нем на М1 был Коррекционный откат(Усложненная форма Коррекции, более 3 волн), после того как цена его поломала, пробив Опорную точку, я продал, потому как Вектор который тянул вверх, сломан, а Вектор который тянул вниз, по прежнему в силе(Нисходящий тренд).
@Vadens объясните ка мне, вот сейчас Сильный тренд вниз, периодически возникают Откаты, где вы собираетесь присоединятся к этому Нисходящему тренду?
Презренный металл не смотрю. На фунте старшая тенденция вниз. К спускающимся присоединился бы на 3760,т.к. тенденция и своп попутны,редко бывает на мажорах.
Обоснуй днище?
Сейчас по моему вообще не понятно - толи дно толи нет
Не спорю, что в любой момент может остановиться
Вопрос только в том - насколько хватит денег у противотрендующих?
У противодующих денех не хватит. Плюс против свопа у меня. Фунт в покупках размазать может по стене,но и продавать щас поостерёгся бы,лёг на плиту и может откинуть к 3760.
...Это я вчера так гавкнул в пустоту от скуки.