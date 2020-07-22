FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 33

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voin:

Посмотрите, как остальные участники вставляют картинки: никто не прикрепляет их. Прикрепленная картинка не информативная, её не видно. Картинку нужно правильно вставлять в сообщение.

 

usd/chf от 26.03.2018


чиф

 
 
Lesorub:

Фунт не стали душить? Вроде лучше выглядит.)

 
sterva:

Фунт не стали душить? Вроде лучше выглядит.)


долго быть в рынке - стремно, для торговли фунтом нет сегодня условий (для меня)...

 
канадец 27.03.2018
 
аавстралиец 27.03.2018 12:30 мскЕще сигналы
 
Lesorub:

По палченкам, однако...



 а что там бинарники?
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