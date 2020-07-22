FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Волновой разворот
voin, 2018.03.26 12:04Оценка волнового разворота на реальных торгах по 4
Посмотрите, как остальные участники вставляют картинки: никто не прикрепляет их. Прикрепленная картинка не информативная, её не видно. Картинку нужно правильно вставлять в сообщение.
usd/chf от 26.03.2018
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Lesorub, 2018.03.22 04:00
Евра... Классика!!!
По палченкам, однако...
Фунт не стали душить? Вроде лучше выглядит.)
Фунт не стали душить? Вроде лучше выглядит.)
долго быть в рынке - стремно, для торговли фунтом нет сегодня условий (для меня)...
По палченкам, однако...