FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 242
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Как то страшновато еще входить по этой паре.
Как бы на пику не налететь.
Так лови, если они есть...
Limit 1.1340
1.1322
в смысле того что их нет?
Мда...
Новый Год еще не начался, а народ уже куролесит.
Мда...
Новый Год еще не начался, а народ уже куролесит.
Илья, есть палки в том месте или нет?
Обычный трезвый вопросСпортивный интерес...
Илья, есть палки в том месте или нет?
Обычный трезвый вопросСпортивный интерес...
Я ж нарисовал все.
Беда...
Я ж нарисовал все.
Беда...
Да, нарисовал и написал:
"Так лови, если они есть... "
Конкретно скажи - есть/нет
Прикольно с вами
Прикольно с вами
определимся с прогнозом Лесоруба, твой есть
а потом будет мой
определимся с прогнозом Лесоруба, твой есть
а потом будет мой
Да ладно, выкладывай. Потом и лесоруб выложит))
Да ладно, выкладывай. Потом и лесоруб выложит))
мой вообще простой - бай
;)