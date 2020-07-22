FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 242

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Как то страшновато еще входить по этой паре.

Как бы на пику не налететь.


 
Lesorub:

Так лови, если они есть... 

Limit 1.1340

          1.1322

в смысле того что их нет?
 
Renat Akhtyamov:
в смысле того что их нет?

Мда...

Новый Год еще не начался, а народ уже куролесит.       

 
Lesorub:

Мда...

Новый Год еще не начался, а народ уже куролесит.       

Илья, есть палки в том месте или нет?

Обычный трезвый вопрос

Спортивный интерес...
 
Renat Akhtyamov:

Илья, есть палки в том месте или нет?

Обычный трезвый вопрос

Спортивный интерес...

Я ж нарисовал все.

Беда...

 
Lesorub:

Я ж нарисовал все.

Беда...

Да, нарисовал и написал:

"Так лови, если они есть...  "

Конкретно скажи - есть/нет

 

Прикольно с вами


 
Aleksandr Yakovlev:

Прикольно с вами

определимся с прогнозом Лесоруба, твой есть

а потом будет мой

 
Renat Akhtyamov:

определимся с прогнозом Лесоруба, твой есть

а потом будет мой

Да ладно, выкладывай. Потом и лесоруб выложит))

 
Aleksandr Yakovlev:

Да ладно, выкладывай. Потом и лесоруб выложит))

мой вообще простой - бай

;)

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