FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 159

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sterva:

Пофунтику третьего у Вас геп показывает?

Да. И он в покупках. Картинка выше...

 

Индекс Ены чешет вниз:


по споту Buy limit 110.50, SL 109.70,  профит 200 пунктов от входа ...

 

Индекс Канадца вниз, пара куда-то вверх   


 
Деревянный: 69.45 в моменте...    
 
Lesorub:
Деревянный: 69.45 в моменте...    

 Обама виноват (раньше говорили)Пикассо. Вопрос что с нормальной валютой делать?

 
sterva:

 Обама виноват (раньше говорили). Вопрос что с нормальной валютой делать?

Индекс бакса:


 

И бабло на халяву... 

Стоп за хай.

 

Три торговых дня в ожидании...


 
Lesorub:

Три торговых дня в ожидании...

завтра будет прикольнее
 
Renat Akhtyamov:
завтра будет прикольнее

Эта неделя вообще насыщена сильными новостями, так что движения будут большими.

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