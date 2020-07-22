FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 159
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Пофунтику третьего у Вас геп показывает?
Да. И он в покупках. Картинка выше...
Индекс Ены чешет вниз:
по споту Buy limit 110.50, SL 109.70, профит 200 пунктов от входа ...
Индекс Канадца вниз, пара куда-то вверх
Деревянный: 69.45 в моменте...
Обама виноват (раньше говорили). Вопрос что с нормальной валютой делать?
Обама виноват (раньше говорили). Вопрос что с нормальной валютой делать?
Индекс бакса:
И бабло на халяву...
Стоп за хай.
Три торговых дня в ожидании...
Три торговых дня в ожидании...
завтра будет прикольнее
Эта неделя вообще насыщена сильными новостями, так что движения будут большими.