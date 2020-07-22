FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 166

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sterva:

Так вы подскажите. Может начнем.)

Ну для начала нужно подключится к серверу, который даёт котировки по акциям. К реальному серверу. К MQL5.

 

Все как и на Форе:

Коррекция на Сбере...

 
Renat Akhtyamov:

в продажах ужо

ставка дело серъезное

Я сейчас отслеживаю оанду и других. Не сразу, но ситуация преломилась во время падения евры. Видно было, что дали заработать большинству причем в моментах прилично.

До 100% у некоторых брокеров.

Понятно, что это не нормально, но сейчас стало покупателей немного больше половины. Что то тут не так получается. Возможно дело не в количестве покупателейи продавцов, а больше в обьеме денег?

Одним словом в таких ситуациях нужно еще что то с обьемами.

 
Vladimir Karputov:

Ну для начала нужно подключится к серверу, который даёт котировки по акциям. К реальному серверу. К MQL5.

Если можно пару ссылок в личку. Особенно, что касается брокера. Наверное понимаете и сами сталкивались, все плохо с некоторыми. 

По валюте и той сюрпризы.)

 
sterva:

Если можно пару ссылок в личку. Особенно, что касается брокера. Наверное понимаете и сами сталкивались, все плохо с некоторыми. 

По валюте и той сюрпризы.)

секретов нет

это же MQ:

https://www.mql5.com/ru/forum/98459

Как подключиться к демо MOEX
Как подключиться к демо MOEX
  • 2016.10.21
  • www.mql5.com
Инструкция в картинках, как подключиться в демо-MOEX на торговом сервере MetaQuotes-Demo: 1. Меню "Файл" - "Открыть счёт ..." 2...
 
sterva:

Если можно пару ссылок в личку. Особенно, что касается брокера. Наверное понимаете и сами сталкивались, все плохо с некоторыми. 

По валюте и той сюрпризы.)

а тут обсуждали кое что, как грится все прелести на лицо:

https://www.mql5.com/ru/forum/269170

МОЕХ.Вопросы новичка
МОЕХ.Вопросы новичка
  • 2018.07.30
  • www.mql5.com
Разберемся с торговлей на МОЕХ? Помогите, пожалуйста кто в курсе...
 
Vladimir Karputov:
Forex, foerex. А почему никто про торговлю акциями не глоголет? Никто не торгует?

Владимир, если б там был хотя бы демо-клиринг, напримерррр...

А то не понятно, во что выльется такая торговля

 
Renat Akhtyamov:

Владимир, если б там был хотя бы демо-клиринг, напримерррр...

А то не понятно, во что выльется такая торговля

Никаких демо! НА акциях только реал. Только так можно пощупать и понять. Ежедневное переоткрытие, ночью (когда биржа закрыта) увеличение залоговых средств ...

 
Renat Akhtyamov:

секретов нет

это же MQ:

https://www.mql5.com/ru/forum/98459

Немного не в этом вопрос.)

 
Renat Akhtyamov:

а тут обсуждали кое что, как грится все прелести на лицо:

https://www.mql5.com/ru/forum/269170

Посмотрю. А какие мысли про заработок основной массы? (выше писала)

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