FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 166
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Так вы подскажите. Может начнем.)
Ну для начала нужно подключится к серверу, который даёт котировки по акциям. К реальному серверу. К MQL5.
Все как и на Форе:
Коррекция на Сбере...
в продажах ужо
ставка дело серъезное
Я сейчас отслеживаю оанду и других. Не сразу, но ситуация преломилась во время падения евры. Видно было, что дали заработать большинству причем в моментах прилично.
До 100% у некоторых брокеров.
Понятно, что это не нормально, но сейчас стало покупателей немного больше половины. Что то тут не так получается. Возможно дело не в количестве покупателейи продавцов, а больше в обьеме денег?
Одним словом в таких ситуациях нужно еще что то с обьемами.
Ну для начала нужно подключится к серверу, который даёт котировки по акциям. К реальному серверу. К MQL5.
Если можно пару ссылок в личку. Особенно, что касается брокера. Наверное понимаете и сами сталкивались, все плохо с некоторыми.
По валюте и той сюрпризы.)
Если можно пару ссылок в личку. Особенно, что касается брокера. Наверное понимаете и сами сталкивались, все плохо с некоторыми.
По валюте и той сюрпризы.)
секретов нет
это же MQ:
https://www.mql5.com/ru/forum/98459
Если можно пару ссылок в личку. Особенно, что касается брокера. Наверное понимаете и сами сталкивались, все плохо с некоторыми.
По валюте и той сюрпризы.)
а тут обсуждали кое что, как грится все прелести на лицо:
https://www.mql5.com/ru/forum/269170
Forex, foerex. А почему никто про торговлю акциями не глоголет? Никто не торгует?
Владимир, если б там был хотя бы демо-клиринг, напримерррр...
А то не понятно, во что выльется такая торговля
Владимир, если б там был хотя бы демо-клиринг, напримерррр...
А то не понятно, во что выльется такая торговля
Никаких демо! НА акциях только реал. Только так можно пощупать и понять. Ежедневное переоткрытие, ночью (когда биржа закрыта) увеличение залоговых средств ...
секретов нет
это же MQ:
https://www.mql5.com/ru/forum/98459
Немного не в этом вопрос.)
а тут обсуждали кое что, как грится все прелести на лицо:
https://www.mql5.com/ru/forum/269170
Посмотрю. А какие мысли про заработок основной массы? (выше писала)