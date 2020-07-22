FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 65

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Бум хомутать Лунтика:


 
Renat Akhtyamov:

Прогноз по Оанде - среднесрок.

Спокойная торговля!

Вот, проанализируй.

Открываешь один ордер и спокойно спать пару месяцев .

А тут на самом хае типа купить предложил (саечка Генералу за испуг ;), и все равно рано закрывать покупку:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page725#comment_6074410


да, охренеть можно - больше 4000 да еще на 4 знаке, этак можно запросто встать однажды миллионером, согласен даже на половину, надо как-то попробовать на пол котлеты зарядить... А интересно Vadens пошел на это или всё ещё на баньку набрать не может...при его невозможном терпении...там уже не одна банька наверно, а целый дворец...А кроме этого есть еще такие же примеры...))

 
Сергей Криушин:

да, охренеть можно - больше 4000 да еще на 4 знаке, этак можно запросто встать однажды миллионером, согласен даже на половину, надо как-то попробовать на пол котлеты зарядить... А интересно Vadens пошел на это или всё ещё на баньку набрать не может...при его невозможном терпении...там уже не одна банька наверно, а целый дворец...А кроме этого есть еще такие же примеры...))

Сколько ты в риск в такую сделку поставишь? 0,01 лота? Не больше! Ты на себя примерь ситуацию, стоп 200,0 пунков, тейк  500,0, ждать итога надо месяц... И при этом не факт что прогноз оправдается, а если ждешь месяц и лося отловишь? Все это просто красивые картинки

 
Lesorub:

Будет рост как минимум до 1451:


Это до какого среднесрока... так то нисходящий канал, был пробой -отскочили, опять коснулся и отбился...а все аналитики уже давно кричат, что золото должно безмерно вырасти, чуть ли не войну предрекают....а выходит обычно все наоборот...(((

 
Sergey Lazarenko:

Сколько ты в риск в такую сделку поставишь? 0,01 лота? Не больше! Ты на себя примерь ситуацию, стоп 200,0 пунков, тейк  500,0, ждать итога надо месяц... И при этом не факт что прогноз оправдается, а если ждешь месяц и лося отловишь? Все это просто красивые картинки

Но впечатляет охренительно...если б хоть один раз взять такой куш...а потом еще раз...а на третий как обычно пиковая дама...))

 

Индекс бакса: ожидаю коррекцию с последующим ростом...


Соответственно, в коррекцию и Евра:


 
Сергей Криушин:

да, охренеть можно - больше 4000 да еще на 4 знаке, этак можно запросто встать однажды миллионером, согласен даже на половину, надо как-то попробовать на пол котлеты зарядить... А интересно Vadens пошел на это или всё ещё на баньку набрать не может...при его невозможном терпении...там уже не одна банька наверно, а целый дворец...А кроме этого есть еще такие же примеры...))

Вот железяки и с бакса начинающиеся чо то не очень по этой фиче

А стратегия - да, согласен, от неё дофига зависит...

Но чую ты знаешь как такое торгуется

Только про пол котлеты с горяча

 
Есть кто ждет Решение по процентным ставкам? И кто собирается после 21:00 попробовать рискнуть?
 
Sergey Lazarenko:
Есть кто ждет Решение по процентным ставкам? И кто собирается после 21:00 попробовать рискнуть?
Здесь такое событие не пропускают...
 
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