FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 219

Новый комментарий
 
Unicornis:

Это не возможно, вечером стыдно в зеркало смотреть ;)

Я уж почитал выше ;)

Какие мысли по чифу и евре, ведь осталось чуть больше часа до скачек?

 
Renat Akhtyamov:

Я уж почитал выше ;)

Какие мысли по чифу и евре, осталось чуть больше часа до скачек?

Если то, как я вижу. То эта пара зашла в коридор. можно наверно покупать. 

Но ее я не торгую. 


 
 
Renat Akhtyamov:

Я уж почитал выше ;)

Какие мысли по чифу и евре, ведь осталось чуть больше часа до скачек?

Чуйка и руки наказаны, поэтому хз. Покуда индекс не упадет/отрастет, никуда не лезть:

USDOLLARH1

 
Unicornis:

Чуйка и руки наказаны, поэтому хз. Покуда индекс не упадет/отрастет, никуда не лезть:

очень сильно похоже на правду

как ты его посчитал?

 
Renat Akhtyamov:

очень сильно похоже на правду

как ты его посчитал?

Он как символ есть. Способ расчета(если в мт5 его слепить) выше архивом и ссылкой прикреплял.

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page195#comment_9630506

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page195#comment_9631535

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.12.02
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
 
Unicornis:

Он как символ есть. Способ расчета(если в мт5 его слепить) выше архивом и ссылкой прикреплял.

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page195#comment_9630506

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page195#comment_9631535

норм

Спасибо!

3 часа флета на форекс ;)
 

И все таки я ее купил. Не знаю сколько еще пройдет. Но сигнал на вход был явный.


 

На часе КУКЛ нарисовал SELL сигнал.ТР по данному сигналу 1.1260

Толпа ринулась продавать Евру.

Теперь нужно забрать бабло у текущих медведов.

Таким образом, предполагаю загон в противоход вплоть до 1.1400. Там ТР от бай сигнала с М30:

А вообще, это последствия хода в противоход сигнала в бай с М30.


Соответственно, от покупки USDCHF в данной ситуации останется лишь лось. В профите...

 

Да если честно я и не видел явного профита как на скрине. Вышел уже. 

Просто вход четкий был. взял свое и пока.)))

1...212213214215216217218219220221222223224225226...254
Новый комментарий