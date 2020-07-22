FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 219
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Я уж почитал выше ;)
Какие мысли по чифу и евре, ведь осталось чуть больше часа до скачек?
Я уж почитал выше ;)
Какие мысли по чифу и евре, осталось чуть больше часа до скачек?
Если то, как я вижу. То эта пара зашла в коридор. можно наверно покупать.
Но ее я не торгую.
Я уж почитал выше ;)
Какие мысли по чифу и евре, ведь осталось чуть больше часа до скачек?
Чуйка и руки наказаны, поэтому хз. Покуда индекс не упадет/отрастет, никуда не лезть:
Чуйка и руки наказаны, поэтому хз. Покуда индекс не упадет/отрастет, никуда не лезть:
очень сильно похоже на правду
как ты его посчитал?
очень сильно похоже на правду
как ты его посчитал?
Он как символ есть. Способ расчета(если в мт5 его слепить) выше архивом и ссылкой прикреплял.
https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page195#comment_9630506
https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page195#comment_9631535
Он как символ есть. Способ расчета(если в мт5 его слепить) выше архивом и ссылкой прикреплял.
https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page195#comment_9630506
https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page195#comment_9631535
норм
Спасибо!3 часа флета на форекс ;)
И все таки я ее купил. Не знаю сколько еще пройдет. Но сигнал на вход был явный.
На часе КУКЛ нарисовал SELL сигнал.ТР по данному сигналу 1.1260
Толпа ринулась продавать Евру.
Теперь нужно забрать бабло у текущих медведов.
Таким образом, предполагаю загон в противоход вплоть до 1.1400. Там ТР от бай сигнала с М30:
А вообще, это последствия хода в противоход сигнала в бай с М30.
Соответственно, от покупки USDCHF в данной ситуации останется лишь лось. В профите...
Да если честно я и не видел явного профита как на скрине. Вышел уже.
Просто вход четкий был. взял свое и пока.)))