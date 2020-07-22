FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 185

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Мэй созвала экстренное заседание правительства для подписания сделки по Brexit. Завтра будет заседание
 
Yevhenii Levchenko:
Мэй созвала экстренное заседание правительства для подписания сделки по Brexit. Завтра будет заседание

И что с этим делать? Вверх/вниз?

 
Yevhenii Levchenko:
Мэй созвала экстренное заседание правительства для подписания сделки по Brexit. Завтра будет заседание

лишь бы фунтики в фантики не превратились

вот и размышляйте

 
Unicornis:

И что с этим делать? Вверх/вниз?

Что делать, что делать? Ожидать , что животное будет звереть...)

Может быть такое, что и вверх, и вниз.


Нужно смотреть по обстановке. Если сегодня к 1.2810 подойдем, попробую купить. А завтра будет видно. Может и дальше полетит вниз. А может и рванет вверх, до 1.3470.

 
Yevhenii Levchenko:

Что делать, что делать? Ожидать , что животное будет звереть...)

Может быть такое, что и вверх, и вниз.


Нужно смотреть по обстановке. Если сегодня к 1.2810 подойдем, попробую купить. А завтра будет видно. Может и дальше полетит вниз. А может и рванет вверх, до 1.3470.

У меня на часах с ночи направление стало вверх, в 13:30 терминала сигнал в покупку. Но есть такие животные как жаба и ссыкопотам - они правят миром.

 
Unicornis:

У меня на часах с ночи направление стало вверх, в 13:30 терминала сигнал в покупку. Но есть такие животные как жаба и ссыкопотам - они правят миром.

время прогнозирования запиши, не плохо получилось
 

Друзья, предлагаю рассмотреть такой вариант по GBPUSD.

В связи с ближайшими возможными событиями по брекзиту, скорее всего все движения цены будут однонаправленными и большими. Поэтому стопы ставим сравнительно короткие, за ближайшими характерными точками.

В текущий момент, считаю, целесообразно войти рыночным ордером SELL с целью 1.2640 и коротким стопом 1.3055. При благоприятном развитии ситуации (вниз) прибыль будет 370 пт при стопе 50 пт.

На случай развития ситуации вверх, сейчас ставим отложенник BUYSTOP выше локальной вершины (1.3055) с целью  1.3160. В этом случае профит около 100 пт, что с лихвой компенсирует ошибочный прогноз вниз, если это событие окажется достоверным. Здесь стоп тоже небольшой, около 50 пт.

Таким образом, при формировании третьей волны или вверх или вниз, мы в любом случае должны быть с прибылью.

GBPUSD

 
Renat Akhtyamov:
время прогнозирования запиши, не плохо получилось

Что это даст? Оно все равно полоской и стрелочкой показывает. 

Продать фунта. Усредняться до всех хаев выше.

 

По фунту все в селл !!!

Дневки, Н4...

ТР 1.2648 первый

ТР 1.2595 второй

Не нужно вестись на сиюминутную дергатню...

 
Lesorub:

По фунту все в селл !!!

Дневки, Н4...

ТР 1.2648 первый

ТР 1.2595 второй

Не нужно вестись на сиюминутную дергатню...

Животное сиюминутными дерганиями делает столько, сколько другие за день - соблазн велик)
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