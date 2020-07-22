FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 185
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Мэй созвала экстренное заседание правительства для подписания сделки по Brexit. Завтра будет заседание
И что с этим делать? Вверх/вниз?
Мэй созвала экстренное заседание правительства для подписания сделки по Brexit. Завтра будет заседание
лишь бы фунтики в фантики не превратились
вот и размышляйте
И что с этим делать? Вверх/вниз?
Что делать, что делать? Ожидать , что животное будет звереть...)
Может быть такое, что и вверх, и вниз.
Нужно смотреть по обстановке. Если сегодня к 1.2810 подойдем, попробую купить. А завтра будет видно. Может и дальше полетит вниз. А может и рванет вверх, до 1.3470.
Что делать, что делать? Ожидать , что животное будет звереть...)
Может быть такое, что и вверх, и вниз.
Нужно смотреть по обстановке. Если сегодня к 1.2810 подойдем, попробую купить. А завтра будет видно. Может и дальше полетит вниз. А может и рванет вверх, до 1.3470.
У меня на часах с ночи направление стало вверх, в 13:30 терминала сигнал в покупку. Но есть такие животные как жаба и ссыкопотам - они правят миром.
У меня на часах с ночи направление стало вверх, в 13:30 терминала сигнал в покупку. Но есть такие животные как жаба и ссыкопотам - они правят миром.
Друзья, предлагаю рассмотреть такой вариант по GBPUSD.
В связи с ближайшими возможными событиями по брекзиту, скорее всего все движения цены будут однонаправленными и большими. Поэтому стопы ставим сравнительно короткие, за ближайшими характерными точками.
В текущий момент, считаю, целесообразно войти рыночным ордером SELL с целью 1.2640 и коротким стопом 1.3055. При благоприятном развитии ситуации (вниз) прибыль будет 370 пт при стопе 50 пт.
На случай развития ситуации вверх, сейчас ставим отложенник BUYSTOP выше локальной вершины (1.3055) с целью 1.3160. В этом случае профит около 100 пт, что с лихвой компенсирует ошибочный прогноз вниз, если это событие окажется достоверным. Здесь стоп тоже небольшой, около 50 пт.
Таким образом, при формировании третьей волны или вверх или вниз, мы в любом случае должны быть с прибылью.
время прогнозирования запиши, не плохо получилось
Что это даст? Оно все равно полоской и стрелочкой показывает.
Продать фунта. Усредняться до всех хаев выше.
По фунту все в селл !!!
Дневки, Н4...
ТР 1.2648 первый
ТР 1.2595 второй
Не нужно вестись на сиюминутную дергатню...
По фунту все в селл !!!
Дневки, Н4...
ТР 1.2648 первый
ТР 1.2595 второй
Не нужно вестись на сиюминутную дергатню...