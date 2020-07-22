FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опять перехимичили...
Там сколько лямов в покупках зависло, чо то не может перепрыгнуть никак?
Писали, что Сорос на падение евро ставил.) Предвещает скорый глобальный финансовый кризис. Вопрос только времени. Впрочем как всегда.)
Писали, что Сорос на падение евро ставил.) Предвещает скорый глобальный финансовый кризис. Вопрос только времени. Впрочем как всегда.)
1050 цель по золоту
но сначала чуток вверх
чуток может затянуться...
По золоту очень интересная картина получается
Ключевой уровень. Как всегда 2 варианта.
https://c.mql5.com/3/194/XAUUSDDaily.png
Но я больше склонен к тому, что мы вернемся выше зеленой черты и пойдем в лонг.
https://c.mql5.com/3/194/XAUUSDH1.png
Смотри как твои стрелочки удобно накладываются на любую пару.
В 2019 году жду ниже паритета. Ориентировочно 0,96
Уже ниже паритета. Прототип евро - экю был жестко привязан к доллару, коэффициент 1.2.
Падали маненько ниже. Поднимались выше 1.7. Вряд-ли упадем от текущего уровня. Мне через неделю ехать на месяц - купил в среду.
Уже ниже паритета. Прототип евро - экю был жестко привязан к доллару, коэффициент 1.2.
Падали маненько ниже. Поднимались выше 1.7. Вряд-ли упадем от текущего уровня. Мне через неделю ехать на месяц - купил в среду.
Упадет, вопрос времени.
Вообще, цена - это отношение предложения к спросу . Цель ее конечно же 1.0000
Но ждать десятки лет трейдер форекса точно не умеет.
По оанде - продажа счас наиболее привлекательна и перспективна, (Пока Сорос реально не продал. Когда продаст, ситуация может поменяться):
Упадет, вопрос времени.
Вообще, цена - это отношение предложения к спросу . Цель ее конечно же 1.0000
Но ждать десятки лет трейдер форекса точно не умеет.
По оанде - продажа счас наиболее привлекательна и перспективна, (Пока Сорос реально не продал. Когда продаст, ситуация может поменяться):
такой перевернутой головы давно не было - может все-таки наверх небольшая коррекция, покупаем на слухах - продаем на реале...)) хотя у меня тоже все на юг стоит...может еще и поэтому на север рванем...(((
такой перевернутой головы давно не было - может все-таки наверх небольшая коррекция, покупаем на слухах - продаем на реале...)) хотя у меня тоже все на юг стоит...может еще и поэтому на север рванем...(((
примерно так?