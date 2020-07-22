FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 74

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Renat Akhtyamov:

Опять перехимичили...

Там сколько лямов в покупках зависло, чо то не может перепрыгнуть никак?

Писали, что Сорос на падение евро ставил.) Предвещает скорый глобальный финансовый кризис. Вопрос только времени. Впрочем как всегда.)

 
sterva:

Писали, что Сорос на падение евро ставил.) Предвещает скорый глобальный финансовый кризис. Вопрос только времени. Впрочем как всегда.)

ппц его бабкам...
 

1050 цель по золоту

но сначала чуток вверх

 

чуток может затянуться...


 
Aleksandr Yakovlev:

По золоту очень интересная картина получается

Ключевой уровень. Как всегда 2 варианта.

https://c.mql5.com/3/194/XAUUSDDaily.png

Но я больше склонен к тому, что мы вернемся выше зеленой черты и пойдем в лонг.

https://c.mql5.com/3/194/XAUUSDH1.png

Смотри как твои стрелочки удобно накладываются на любую пару.

 
Sergey Vradiy:

В 2019 году жду ниже паритета. Ориентировочно 0,96

Уже ниже паритета. Прототип евро - экю был жестко привязан к доллару, коэффициент 1.2. 

Падали маненько ниже. Поднимались выше 1.7. Вряд-ли упадем от текущего уровня. Мне через неделю ехать на месяц - купил в среду. 

 
Алексей Тарабанов:

Уже ниже паритета. Прототип евро - экю был жестко привязан к доллару, коэффициент 1.2. 

Падали маненько ниже. Поднимались выше 1.7. Вряд-ли упадем от текущего уровня. Мне через неделю ехать на месяц - купил в среду. 

Упадет, вопрос времени.

Вообще, цена - это отношение предложения к спросу . Цель ее конечно же 1.0000

Но ждать десятки лет трейдер форекса точно не умеет.

По оанде - продажа счас наиболее привлекательна и перспективна, (Пока Сорос реально не продал. Когда продаст, ситуация может поменяться):


 
Renat Akhtyamov:

Упадет, вопрос времени.

Вообще, цена - это отношение предложения к спросу . Цель ее конечно же 1.0000

Но ждать десятки лет трейдер форекса точно не умеет.

По оанде - продажа счас наиболее привлекательна и перспективна, (Пока Сорос реально не продал. Когда продаст, ситуация может поменяться):


такой перевернутой головы давно не было - может все-таки наверх небольшая коррекция, покупаем на слухах - продаем на  реале...)) хотя у меня тоже все на юг стоит...может еще и поэтому на север рванем...(((

 
Сергей Криушин:

такой перевернутой головы давно не было - может все-таки наверх небольшая коррекция, покупаем на слухах - продаем на  реале...)) хотя у меня тоже все на юг стоит...может еще и поэтому на север рванем...(((

примерно так?


 
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