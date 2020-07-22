FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 71

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Vladimir Karputov:
Кто знает, на каком сервере открыть счёт, чтобы там были индексы WIN$ и WINM18?

вот у это парня спроси, он ими торгует 

 

Золото

Глобально Нисходящий Тренд, Коррекционный откат был помощнее, чем у Евро и Кабеля, но все равно, только что цена его "сломала", в точке слома Восходящего, Коррекционного отката Sell


 

Привет)

Прогноз ЕвроДолл в глобальном тренде. Расчет неросети. 

Лучше выставить внизу байлимиты.

Разворот близок.

И встреча Путина и Меркель дало свежий воздух к евро ))


 
Alexander Ivanov:

Привет)

Прогноз ЕвроДолл в глобальном тренде. Расчет неросети. 

Лучше выставить внизу байлимиты.

Разворот близок.

Привет! Стопы какие? Тейки? Ведь от размера стопа в пунктах зависит доходность... Сколько риск от депо поставите в сделку, которая будет открыта против такого тренда?

 
Sergey Lazarenko:

Привет! Стопы какие? Тейки? Ведь от размера стопа в пунктах зависит доходность... Сколько риск от депо поставите в сделку, которая будет открыта против такого тренда?

Надо обмозговать самим - сколько хочешь рисковать, какую нагрузку допускаешь на депозит итд..

Обычно  я сетку лимитников накидаю по мартингейлу. А там мануалом поправляю.

 
Alexander Ivanov:

А о чем эта нейросеть думает? С чего это она решила, что надо Бай делать?

 

Американский доллар/Швейцарский франк.

На самой Вершине Восходящего Тренда имеем Нисходящий канал

В нем цена дала Коррекционный откат...

Потом цена вышла из границ Восходящего Канала, пробила Опорную точку Восходящг=его Тренда, попыталась продолжить Восходящий Тренд(но безуспешно), и сформировав Нисходящий канал пошла вниз...


 

Евро/Американский доллар


 

Английский Фунт

Глобально: Восходящий канал(на Н1), Коррекционный октат на М5, если цена его сломает, то Бай


 

Глобальный Нисходящий тренд вРоде бы начал "работать", при сломе Восходящего Коррекционного отката Sell, по Евро и Кабелю...


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