FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 71
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Кто знает, на каком сервере открыть счёт, чтобы там были индексы WIN$ и WINM18?
вот у это парня спроси, он ими торгует
Золото
Глобально Нисходящий Тренд, Коррекционный откат был помощнее, чем у Евро и Кабеля, но все равно, только что цена его "сломала", в точке слома Восходящего, Коррекционного отката Sell
Привет)
Прогноз ЕвроДолл в глобальном тренде. Расчет неросети.
Лучше выставить внизу байлимиты.
Разворот близок.
И встреча Путина и Меркель дало свежий воздух к евро ))
Привет)
Прогноз ЕвроДолл в глобальном тренде. Расчет неросети.
Лучше выставить внизу байлимиты.
Разворот близок.
Привет! Стопы какие? Тейки? Ведь от размера стопа в пунктах зависит доходность... Сколько риск от депо поставите в сделку, которая будет открыта против такого тренда?
Привет! Стопы какие? Тейки? Ведь от размера стопа в пунктах зависит доходность... Сколько риск от депо поставите в сделку, которая будет открыта против такого тренда?
Надо обмозговать самим - сколько хочешь рисковать, какую нагрузку допускаешь на депозит итд..
Обычно я сетку лимитников накидаю по мартингейлу. А там мануалом поправляю.
А о чем эта нейросеть думает? С чего это она решила, что надо Бай делать?
Американский доллар/Швейцарский франк.
На самой Вершине Восходящего Тренда имеем Нисходящий канал
В нем цена дала Коррекционный откат...
Потом цена вышла из границ Восходящего Канала, пробила Опорную точку Восходящг=его Тренда, попыталась продолжить Восходящий Тренд(но безуспешно), и сформировав Нисходящий канал пошла вниз...
Евро/Американский доллар
Английский Фунт
Глобально: Восходящий канал(на Н1), Коррекционный октат на М5, если цена его сломает, то Бай
Глобальный Нисходящий тренд вРоде бы начал "работать", при сломе Восходящего Коррекционного отката Sell, по Евро и Кабелю...